ديور تفتتح أسبوع الموضة بباريس بحضور فعلي

المصدر: باريس - رويترز

افتتحت دار كريستيان ديور للأزياء الراقية أسبوع الموضة بباريس بحضور شخصيات بارزة ومشاهير في مسعى لإعادة العروض إلى سابق عهدها من الألق والبريق قبل جائحة كورونا.

وكانت النجمات العالميات جيسيكا تشاستين وكارا ديليفين ومونيكا بيلوتشي وفلورنس بيو ضمن عدد محدود من الحاضرين الذين اصطفوا حول منصة عرض ديور لأحدث مجموعة من أزياء خريف وشتاء 2020-2021.

واحتلت مجموعات الأزياء المصنوعة من خام التويد، من السترات إلى القبعات، موقع الصدارة في العرض. ولإطلالات المساء، كانت هناك تنانير طويلة مطرزة بالريش وفساتين طويلة حريرية الملمس.

وعرضت دور الأزياء العالمية في الشهور الماضية مجموعاتها في أفلام قصيرة عبر الأنترنت.

ومع تقدم حملات التطعيم وتخفيف قيود العزل العام، بدأت الأزياء تعود إلى عروضها التقليدية، وتمزج حاليا بين العروض الحية وعبر الإنترنت.

ويستمر أسبوع الموضة بباريس حتى الثامن من يوليو.

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