أزياء يابانية مصممة خصيصاً للروبوتات

في خطوة تعكس اتساع حضور الروبوتات الشبيهة بالبشر في الحياة اليومية، أعلنت شركة يابانية إطلاق مجموعة ملابس مصممة خصيصاً لهذه الروبوتات، في محاولة لجعل مظهرها أكثر انسجاماً مع البيئة البشرية.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن شركة «جي إم أو للذكاء الاصطناعي والروبوتات» تعاونت مع العلامة التجارية للأزياء «يونايتد أروز» لتطوير مجموعة ملابس تراعي المتطلبات الحركية والتقنية للروبوتات البشرية.

وبحسب بيان الشركة، صُممت القطع بما يتناسب مع نطاق حركة الروبوتات، مع الاستغناء عن البطانة لتفادي إعاقة تبديد الحرارة، وهي مسألة مهمة عند تصميم الملابس لهذه الأجهزة.

وأوضحت الشركة أن المجموعة متاحة في متاجرها، مشيرة إلى أن ارتداء الروبوتات ملابس مصممة خصيصاً لها قد يساعد على جعل حضورها أكثر انسجاماً مع محيطها البشري.

وأظهر مقطع فيديو مصاحب للإعلان روبوتاً شبيهاً بالبشر يستعرض إطلالته، التي تتكون من سروال وسترة بيضاء فضفاضة، إلى جانب قطعة داخلية وشال برتقالي حول الرقبة، في مشهد يجمع بين عالم الأزياء والتطور المتسارع في مجال الروبوتات.