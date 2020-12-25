«كوزموبوليتان دبي» عرض الإقامة الطويلة الفاخرة

كشفت إدارة فندق «جراند كوزموبوليتان دبي»، فندق الخمس نجوم الواقع في قلب مدينة دبي بالقرب من مول الإمارات، عن نشاط كبير يشهده الفندق تزامناً مع الأعياد واحتفالات رأس السنة، ويقع «فندق جراند كوزموبوليتان دبي»، ضمن منطقة البرشاء في قلب مراكز الأعمال والترفيه المتنوعة بدبي، وعلى بعد خطوات من مول الإمارات، ومسافة 100 متر عن محطة مترو المشرق.

وأطلق الفندق عرض الإقامة الطويلة في غرف «سوبيريور» الفاخرة، ويشمل العرض خدمات مكتب الاستقبال والعناية بالغرف والضيافة على مدار الساعة، وحسومات في مطاعم الفندق، وعلى خدمة غسيل الملابس، فضلاً عن مواقف مجانية لركن السيارات. ويعتبر العرض الشهري بديلاً مثالياً عن استئجار الشقق خلال الوقت الحالي.

ويلبي فندق الخمس نجوم رغبات الضيوف من رجال الأعمال والسياح على حدّ سواء، ويضم 235 غرفةً وجناحاً، يتميز بعضها بمساحاتٍ واسعةٍ هي الأكبر على مستوى الإمارة، كما تحتضن مطاعم ومقاهي تنبض بالحياة، بما فيها مطعم «جاردينيا» الذي يفتح أبوابه طوال اليوم وسط أجواء مشرقة ومنعشة، ومقهى ولاونج «أمريكانو» المميز بطابعه العصري، ويضم الفندق مساحات مخصصة للمؤتمرات والفعاليات لتوفير تجارب عملية ومريحة مع خياراتها وتجهيزاتها المتنوعة، التي تضمن نجاح الاجتماعات الصغيرة والمناسبات الضخمة على حدّ سواء.

ويجسد فندق «جراند كوزموبوليتان دبي» المعنى الحقيقي للملاذ العائلي، حيث يمرح الصغار في حوض السباحة الخاص بالأطفال، أو في أماكن اللعب الخارجية المخصصة لهم، أو في غرفة الألعاب الإلكترونية، فيما يخوض الكبار تجربة استجمام مميزة في حوض السباحة اللامتناهي المزود بنظام تحكم بالحرارة، والذي يتمتع بإطلالات بديعة على المدينة من موقعه على السطح، أو في مركز «دريم ووركس سبا» الصحي، الذي يضم ستة أجنحة مخصصة لجلسات التدليك، وغرفة بخار وساونا، أو في صالة اللياقة البدنية «ماتريكس».

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