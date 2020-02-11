«فاشن فورورد دبي» منصة مثالية للموضة في الشرق الأوسط

المصدر: دبي■الإمارات اليوم

يعود حدث الموضة والجمال «فاشن فورورد دبي» إلى دبي بين 2 و4 أبريل المقبل، ليُقام في حي دبي للتصميم. وتعرض دورة أبريل من الحدث الذي يُعدّ المنصة المثالية لعالم الموضة في الشرق الأوسط، تشكيلة مثيرة للاهتمام من أعمال مصممين إقليميين وعالميين، فيما حرص المنظمون على إضافة عنصر الجمال إلى الحدث.

وبوسع زوّار «فاشن فورورد دبي» الذي يستمر 3 أيام أن يستمتعوا بتجربة غامرة ومنسقة من العروض وفقرات الترفيه والنقاش، فضلاً عن أكشاك التسوّق والأنشطة التفاعلية التي تقيمها علامات تجارية محلية وعالمية بارزة. وتشمل الموضوعات البارزة في دورة أبريل من الحدث اللمسات الرمضانية والاستدامة، التي تُضفي المزيد من القيمة على الحوار الدائر مع العلامات التجارية وتحفّز الأنشطة التفاعلية، كما تثري تشكيلات الموضة.

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لـ«فاشن فورورد دبي» بونغ غيريرو، إن دورة شهر أبريل من الحدث «تتطور لتشمل لأول مرة عنصر الجمال الذي يكمل عنصري الموضة والتسوق بوصفهما ركيزتي الحدث الأساسيتين»، معرباً عن أمله بالترحيب بالتجار والمختصين وبالمستهلكين من جميع الأعمار في هذا الحدث، وأضاف: «يرتبط الجمال بطبيعته بالموضة ولدينا الكثير من أصحاب المواهب في هذا المجال الحيوي، ولطالما استقطب (فاشن فورورد دبي) المهتمين ودعاهم لاكتشاف الأحدث والأكبر بين المصممين والعلامات التجارية، وها نحن اليوم نعمل على التوسّع في ذلك ليشمل تجارب أكثر إثارة».

واستطاع «فاشن فورورد دبي»، الذي يستعدّ لإقامة دورته الـ12، ترسيخ نفسه منصة تعزّز قدرة المصممين الناشئين والصاعدين على دخول سوق الشرق الأوسط ورفع الوعي بعلاماتهم التجارية في أوساط الجمهور. كذلك يعزّز الحدث مكانته منصة مهمة للعلامات التجارية المعروفة تتيح لها مشاركة الجمهور بأحدث ما لديها من ابتكارات وتشكيلات في عالم الموضة.