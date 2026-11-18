تستعد مطارات دبي لافتتاح منطقة تسوق جديدة للأزياء والعلامات التجارية الفاخرة في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، بتصميم يحاكي منطقة "فاشن أفينيو" في دبي مول.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث، خلال لقاء مع وسائل الإعلام أمس، إن المنطقة الجديدة تقع في الجهة الغربية من الكونكورس B، وأن "عدداً من العلامات التجارية الفاخرة ستشغل هذه المساحات".

وأضاف أن تجهيز المحال التجارية "اكتمل إلى حد كبير"، فيما تعمل مطارات دبي على استكمال العقود التجارية، متوقعاً انتقال المشغلين إلى المحال "في وقت قريب جداً".

واستقبل مطار دبي الدولي 50.4 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.