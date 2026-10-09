وفاة الممثل الهندي نانا باتيكار عن 75 عاماً

توفي الممثل الهندي وصانع الأفلام الشهير، نانا باتيكار، أمس، في منزله بولاية جوا غرب الهند، عن عمر يناهز 75 عاماً، وذكرت وكالة «بريس تراست أوف إنديا» أن باتيكار توفي بعد إصابته بأزمة قلبية، حسبما قال طبيب في المستشفى الذي أعلن وفاته.

وولد باتيكار عام 1951 في ولاية ماهارشترا غرب الهند، وبنى مسيرة فنية امتدت لنحو خمسة عقود في السينما الناطقة باللغتين الهندية والماراثية، وقد حاز ثلاث جوائز وطنية للأفلام، تُعد أعلى جوائز سينمائية في الهند، كما حصل على تكريم بادما شيري، أحد أبرز التكريمات المدنية في الهند. ونعى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي باتيكار، مشيداً بـ«نشاطه وتفرده وحضوره الواضح كممثل».