مطعمان من دبي ضمن قائمة أفضل 100 مطعم في العالم لعام 2026

سجلت دبي حضوراً في قائمة أفضل 100 مطعم في العالم لعام 2026، الصادرة عن مؤسسة The 50 Best، من خلال مطعمين نجحا في دخول التصنيف العالمي.

وجاء مطعم Trèsind Studio في المركز 28 عالمياً، حيث يقدم المطعم تجربة مبتكرة تعيد تقديم المطبخ الهندي التقليدي بأساليب وتقنيات حديثة، مع الاستفادة من نكهات وأطباق مناطق الهند المختلفة. فيما حل مطعم FZN by Björn Frantzén الذي تمزج قائمة أطباقه بين التقنيات الأوروبية الحديثة والنكهات اليابانية والشمال أوروبية، في المركز 88 عالمياً.

ويعكس هذا الإنجاز الحضور المتنامي لدبي على خريطة المطاعم العالمية، وما تقدمه الإمارة من تجارب طهي متميزة تستقطب عشاق الطعام من مختلف أنحاء العالم.