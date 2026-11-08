"بطلة في النوم" فتاة هندية تفوز بآلاف الدولارات ورحلة سياحية

حوّلت شابة هندية من مومباي النوم إلى "فرصة مربحة"، حيث فازت بمبلغ 960 ألف روبية (نحو 10200 دولار) ورحلة سياحية مدفوعة التكاليف، وذلك بعد فوزها في مسابقة محلية للنوم.

وتوجت جينيا تشاترجي بلقب "بطلة النوم" في الهند، عقب منافسة استمرت شهرين جذبت أكثر من 200 ألف طلب مشاركة من جميع أنحاء البلاد، اختير منهم 10 مرشحين فقط بعد عدة جولات من التصفية والمقابلات الشخصية.

وتطلبت فترة التدريب غير العادية، التي نظمتها شركة محلية للأثاث المنزلي، من المشاركين إعطاء الأولوية للنوم، والحفاظ على جداول نوم منتظمة، والمشاركة في تحديات أسبوعية إبداعية.

وخاض المرشحون في المسابقة منافسة استمرت لنحو 60 يوماً، تتبعوا خلالها جودة نومهم، حيث كانت درجاتهم اليومية تحدد مراكزهم في قائمة الترتيب.

غير أن المنافسة لم تكن تقتصر على الحصول على قسط كافٍ من النوم؛ إذ كان على المشاركين أيضاً إظهار إبداعهم من خلال سلسلة من المهام غير المعتادة.

وتضمنت المهام الأسبوعية نشاط "سينما النوم"، الذي طُلب فيه من المتسابقين إعادة تمثيل مشاهد شهيرة من أفلام سينمائية مع إضافة لمسة تتعلق بالنوم. أما التحدي الآخر، "بينغو النوم"، فقد تطلب من المشاركين تقييم عاداتهم في النوم على مدار أسبوع كامل.

وكانت إحدى المهام غير المعتادة على نحو خاص هي "مهمة النوم السرية"؛ إذ توجب على المتسابقين استخدام كلمتي "بطانية" أو "وسادة" 10 مرات خلال محادثة ما، دون أن يتم كشف أمرهم.

وكان الشخص الذي يحقق أفضل أداء كل أسبوع ينال لقب "محترف النوم لهذا الأسبوع"، بحسب ما أوردته قناة "ndtv" الهندية.

وتضمنت الحلقة الختامية وهي بعنوان "السرير الكبير"، تحديين رئيسيين. اختبر الأول وهو "تحدي رغوة الذاكرة" (Memory Foam Challenge)، قدرات المتسابقين في الملاحظة والتذكر والعمل الجماعي، حيث طُلب منهم إعادة تصميم غرفة نوم بالاستناد إلى صور مرجعية.

أما التحدي الثاني، "مزاد النوم" (Sleep Auction)، فقد تطلب من المتأهلين للتصفيات النهائية المزايدة على مستلزمات النوم الأساسية، بما في ذلك الوسائد والبطانيات وأجهزة التحكم في التكييف والإضاءة وإعدادات الصوت.

بعد ذلك، أمضى المتأهلون ليلة أخيرة في غرف نومهم المصممة خصيصًا لهم. وتم تحديد الفائز بناءً على نتائج نومهم، حيث فازت تشاتيرجي بجائزة قدرها 960 ألف روبية هندية ورحلة سياحية برعاية الشركة المنظمة.

