«يونيفايد 2027» بلمسة شاروخان في أبوظبي

تستعد أبوظبي لاستقبال نخبة من ألمع نجوم الموسيقى الهندية في النسخة الافتتاحية من مهرجان يونيفايد، الذي يتولى النجم العالمي شاروخان الإشراف على برنامجه الفني، ويُقام يوم 20 مارس 2027 في الاتحاد لايف بجزيرة ياس. ويجمع المهرجان، على مدار يوم واحد، ثلاثة من أشهر الأصوات الغنائية في الهند، أريجيت سينغ، وكاران أوجلا وسونو نيغام، في لقاء فني غير مسبوق يحتفي بالموسيقى الهندية وحضورها العالمي.

وتمّ تصميم المهرجان ليقدم تجربة موسيقية وثقافية متكاملة بمعايير إنتاج عالمية، تتوزع عروضها الحية على مسارح متعددة، وتحتفي في نسختها الافتتاحية بتنوع الموسيقى الهندية وثراء إرثها الثقافي. كما يجمع المهرجان عشاق الموسيقى من الهند والشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، ولا سيما أبناء الجاليات المنحدرة من جنوب آسيا، في احتفالية تعكس قدرة الموسيقى على تجاوز الحدود ومدّ الجسور بين الثقافات.

وقال النجم الهندي شاروخان: «أمضيت حياتي أروي القصص على الشاشة، ورأيت كيف استطاعت أن تجمع الناس وتقرّب المسافات بينهم، وللموسيقى القدرة الساحرة ذاتها على توحيد القلوب وتجاوز الحدود».