«فن الحين».. 6 أعمال تركيبية تحت قبة متحف اللوفر

أطلق متحف اللوفر أبوظبي النسخة السادسة من معرض «فن الحين»، تحت عنوان «روافد»، ويضم ستة أعمال فنية معاصرة جديدة أنجزها الفنانون المرشحون للفوز بالجائزة من خلال تكليف فني خاص.

وأعلن المتحف أن المعرض، الذي ينظم بالتعاون مع علامة الساعات السويسرية الفاخرة ريتشارد ميل، سيتواصل حتى 28 فبراير 2027.

ويواصل «فن الحين 2026»، الذي تتولى الخبيرة في مجال المتاحف والقيِّمة الفنية، كاميني ساوني، الإشراف الفني عليه، توسيع نطاق عمله الجغرافي، إذ يرحّب هذا العام بفنانين من الهند إلى جانب نظرائهم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستكشف المسارات التاريخية وأشكال التبادل وموجات الهجرة والروابط الثقافية التي شكّلت المجتمعات على امتداد المحيط الهندي، ولاتزال تؤثر في الهويات والممارسات الفنية المعاصرة حتى اليوم.

وتُعرض الأعمال التركيبية الستة تحت قبة متحف اللوفر أبوظبي الأيقونية، التي تُعد أحد أكثر فضاءات المتحف تميّزاً وأكثرها جذباً للزوار، لتحوّل هذا الفضاء المعماري إلى ملتقى يدعو الزوار إلى التأمل في الحركة والذاكرة والتبادل، وفي التواريخ المتشابكة التي تربط منطقة الخليج العربي بالفضاء الأوسع للمحيط الهندي.

وقالت مديرة متحف اللوفر أبوظبي، الدكتورة ثريا نجيم: «حظيت بشرف المشاركة في الفريق الذي أطلق معرض (فن الحين) وجائزة ريتشارد ميل للفنون، بهدف إنشاء منصة تدعم الممارسات الفنية المعاصرة وتحتفي بالأصوات الإبداعية لفناني المنطقة. واليوم يسعدني أن أرى كيف تطورت هذه المبادرة لتصبح إحدى أبرز المنصات في المنطقة للتبادل الفني والتجريب الإبداعي».

وصُنع عمل الفنانة السعودية عهد العمودي «وعدتني بالكثير، ثم جاء المدّ» من هياكل من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول العاكس، ويستلهم اللغة البصرية للشبكة المعمارية، وهي منظومة ترتبط بالتخطيط ورسم الخرائط والنظام.

أما عمل الفنانة الإماراتية المها جارالله «داريا دولت»، فعمل تركيبي يتكوّن من مجموعة من المنحوتات المصنوعة من قماش «الفوطة» القطني، وتمثّل كل منها الجزء السفلي من الجسد في حالة حركة.

وفي عمله «البيت هو ما نحمله معنا»، يعلّق الفنان والمصمم الماليزي المقيم في دبي شامين شاروم حصائر الشاتاي بحيث تتدلى من قبة المتحف.

ويقدّم الفنان الهندي رافيكومار كاشي «ميغادوتام»، وهو عمل تركيبي يتألف من أشكال سحب معلّقة مصنوعة من الورق اليدوي، تحتضن رسائل بعدد كبير من لغات شبه القارة الهندية، تتشابك حروفها لتشكّل نقشاً رقيقاً على طراز «الجالي» (الشبكية).

وتستلهم الفنانة الهندية رينا سايني كالات عملها «شواطئ الحنين» من «الأغاني الرسائل» أو ما يعرف باسم «كاتو باتو» في اللغة المالايالامية، وهو تقليد نشأ مع موجات الهجرة من ولاية كيرالا إلى منطقة الخليج منذ سبعينات القرن الماضي.

ويتألف عمل الفنان الهندي فيفيك فيلاسيني «أحلام في شبه الجزيرة العربية» من 28 وعاءً من الفخار المزجج معلّقة داخل شبكة من القضبان الفولاذية، يحمل كلٌّ منها حرفاً من حروف الأبجدية العربية، وتحيط به الحروف الصوتية الساكنة المقابلة له صوتياً والمستمدة من اللغات العديدة المتداولة في دولة الإمارات.

وسيُعلَن في ديسمبر المقبل عن الفائز بجائزة ريتشارد ميل للفنون، الذي سيحصل على جائزة مالية قدرها 60 ألف دولار.

ثريا نجيم:

. «المعرض» أصبح أحد أبرز المنصات في المنطقة للتبادل الفني والتجريب الإبداعي.