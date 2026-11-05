موسوعة «البرتغاليون» في 61 مجلداً

كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن أحدث إصداراته التاريخية موسوعة «البرتغاليون في المحيط الهندي.. أحداث في حوليات من 1497 إلى 1750م»، التي تتألف من 61 مجلداً باللغتين العربية والإنجليزية.

وتناول سموه، في لقاء بُث عبر قناة الشارقة، تفاصيل الوجود البرتغالي في منطقة المحيط الهندي، مستعرضاً فكرة مشروع جمع وترجمة وطباعة الوثائق التاريخية والذي بدأه قبل 37 عاماً.

وتطرق سموه إلى الجهود التي بذلت لجلب الوثائق البرتغالية، الموجودة في مراكز مختلفة حول العالم، وحجم الإنفاق المالي وفريق العمل الكبير.