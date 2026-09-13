فني اتصالات في الهند يتحول إلى "رهينة" برج.. والسبب ضعف الشبكة

لم يتخيل فني في إحدى شركات الاتصالات بالهند أن تنتهي مهمة إصلاح عادية به، مقيداً إلى برج للاتصالات، في واقعة أثارت تفاعلًا واسعاً.

وكان "أديتيا بهان سينغ" قد توجه إلى قرية هاردولي بولاية أوتار براديش، لإصلاح مشكلة في الشبكة بعد شكاوى من ضعف الإشارة، لكنه فوجئ بسكان القرية يقيدونه إلى برج اتصالات، احتجاجاً على سوء التغطية وضعف خدمة الجيل الخامس.

ونقلت وسائل إعلام هندية عن السكان قولهم إنهم كانوا يعانون أصلاً من ضعف إشارة شبكة الجيل الرابع، قبل أن يوافقوا على دفع تكاليف توفير خدمة الجيل الخامس لأكثر من عامين.

وبحسب السكان، فإن شكاواهم المتكررة بشأن ضعف التغطية لم تلقَ استجابة، ما دفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة، في محاولة للفت انتباه كبار المسؤولين في شركة الاتصالات إلى معاناتهم، قبل أن وبعد وقت قصير، أطلق السكان سراح الفني.