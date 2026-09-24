موجة جدل بعد تعيين الملياردير الهندي أنانت أمباني أستاذاً للاستدامة في جامعة نيوكاسل

أثار اختيار جامعة نيوكاسل البريطانية للملياردير الهندي أنانت أمباني كأستاذ للاستدامة موجة استهجان في الأوساط الأكاديمية الهندية، التي وصفت الاختيار بـ "الغامض".

وقالت الجامعة إنها قررت منح أمباني درجة "الأستاذية الممارسة" تقديراً لجهوده في مجالات الحفاظ على الطبيعة، حماية التنوع البيولوجي، رعاية الحيوان، والإشراف البيئي، إلى جانب إسهاماته البارزة في دفع عجلة مستقبل أكثر استدامة.

وأنانت الذي تبلغ ثروته نحو 90 مليار جنيه إسترليني هو نجل أغنى رجل في الهند، موكيش أمباني، الذي جمع ثروته من قطاع النفط والغاز.

ويتولى الشاب البالغ من العمر 31 عاماً، وإلى جانب قيادته لملف الطاقة المتجددة في المجلس التنفيذي لمجموعة "ريلاينس"، إدارة حديقة حيوان خاصة تُدعى "فانتارا" تمتد على مساحة 1400 هكتار بالقرب من مصافي النفط المملوكة لعائلته في ولاية غوجارات.

وتضم الحديقة وفق التقارير أكثر من 150 ألف حيوان، من بينها 200 أسد و250 فَهْداً و900 تمساح، وهي ذاتها البقعة التي احتضنت احتفالات ما قبل زفافه الباذخة بحضور مشاهير وساسة بارزين.

وكانت منظمات معنية بحماية الحياة الفطرية قد أثارت في وقت سابق تساؤلات حول كيفية استقدام بعض هذه الحيوانات، لاسيما وأن العديد منها ينتمي لفصائل مهددة بالانقراض، وإن كانت "فانتارا" لم تُدن رسمياً بأي مخالفات قانونية.