«فن الحين 2026» يعود إلى قبة اللوفر أبوظبي

كشف اللوفر أبوظبي عن تشكيل لجنة التحكيم وأسماء الفنانين الستة المرشحين للنسخة السادسة من معرض «فن الحين»، عقب عملية اختيار تنافسية استقطبت أكثر من 300 عرض مشروع.

وتشهد نسخة 2026 توسعاً في نطاق المبادرة لتشمل فنانين من الهند إلى جانب الفنانين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويعود «فن الحين 2026» إلى قبة اللوفر أبوظبي الشهيرة، خلال الفترة من 11 نوفمبر إلى 28 فبراير المقبلين، ليقدم أعمال الفنانين المرشحين وتفسيراتهم لموضوع هذا العام: «الروافد».

وتضم لجنة تحكيم «فن الحين 2026» نخبة من الشخصيات البارزة في الفن والثقافة، وهم: الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مبادرة «أ.ع.م اللامحدودة»، التي دعمت الممارسات الفنية الناشئة في الإمارات خلال فترة نشاطها، والدكتور غيليم أندريه، مدير إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في اللوفر أبوظبي، وكاميني ساوني، الخبيرة في مجال المتاحف والقيّمة الفنية، والمديرة المؤسسة السابقة لمتحف الفن والتصوير (MAP) في بنغالور، وعضو مجلس إدارة اللجنة الدولية للمتاحف ومجموعات الفن الحديث، والقيّمة الضيفة على معرض «فن الحين 2026»؛ ومايا أليسون، المديرة التنفيذية المؤسسة لرواق الفن ورئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي.

والفنانون الستة المرشحون لنيل الجائزة هم: السعودية عهد العمودي، والإماراتية المها جارالله، والماليزي محمد شامين سحروم، والهندي رافيكومار كاشي، والهندية رينا كالات، والهندي فيفيك فيلاسيني.