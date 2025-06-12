مسنون كوبيون «شباب دائم» في البحر الكاريبي

رغم بلوغهم سن الـ70 أو أكثر، يغوص مسنون مرات عدة خلال الأسبوع في البحر الكاريبي، ضمن جلسات سباحة يدأب هؤلاء، الحائز بعضهم ميداليات، على ممارستها.

يبدو أن التقدم في العمر ليس عائقاً أمام هواية الغطس.. هذا ما اكتشفه أوريستيس كوينتانا، أحد رواد نادي سباحة «شباب دائم» في العاصمة الكوبية هافانا، فقد بدأ هذا الثوري السابق البالغ 87 عاماً، والذي ساعد فيدل كاسترو في النضال من أجل النصر على نظام ديكتاتوري عام 1959، السباحة في مرحلة متأخرة نسبياً من حياته في الستينات من عمره. والآن يقضي هذا الثمانيني ساعتين كاملتين يومياً يشق طريقه عبر مياه البحر الكاريبي الفيروزية، ولديه العديد من ألقاب السباحة للهواة.

كان لازارو دياز، البالغ 75 عاماً، متقاعداً أيضاً عندما تعلّم السباحة كعلاج لمشكلات القلب وآلام الظهر المتكررة، ويقول دياز الذي يقطع مسافة ستة كيلومترات ذهاباً وإياباً من منزله يومياً ليمارس رياضة السباحة المنعشة لمسافة 400 متر: «بدأتُ أشعر بآثار التقدم في السن».

يضيف: «في الماء لا أشعر بأي ألم».

وفي وقتٍ يعشق الأوروبيون السباحة في البحيرات والخلجان والمحيطات، لخّصت كوينتانا فوائد الغطس في البحر قائلة: «البحر يُجدد نشاطك، ويمنحك الطاقة، ويُشعرك بالسعادة، ويُخفف التوتر.. البحر رائع».