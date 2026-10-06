«نخيل» تكشف عن مجمع سكني خاص في جزر دبي

كشفت شركة «نخيل» العقارية، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن مشروع «باي إستيت»، المجمع السكني الخاص الذي يقع على الواجهة البحرية ضمن جزر دبي، وأفادت الشركة بأن المشروع يضم 360 وحدة سكنية مكونة من ثلاث وأربع غرف نوم، إضافة إلى مجموعة مختارة من قطع الأراضي المطلة على الشاطئ والواجهة البحرية في موقع قبالة ساحل ديرة في دبي، كما يضم المجمع السكني الجديد مجموعة فلل مزودة بحدائق، وفللاً متلاصقة، ومنازل «تاون هاوس»، ويتخلل المجمع بحيرات مخصصة للسباحة، في ما يمكن لقاطنيه الوصول إلى الشاطئ والعديد من المرافق المتفردة، فضلاً عن مساحات خضراء مخصصة للمشاة.

ويحتوي «باي إستيت» ثلاثة أحياء يستمد كل منها طابعه من علاقته بالماء والمشهد الطبيعي المحيط، حيث يجسّد حي «كالا» أسلوب حياة هادئاً بمستوى عالٍ من الخصوصية على ضفاف البحيرة، فيما يتميز حي «فيردا» بمساحاته الخضراء ومساكنه المخصصة للعائلات، ويوفر حي «أغورا» تجربة اجتماعية أكثر ترابطاً وتفاعلاً بين سكانه.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «تمثل جزر دبي واحدة من أهم الفرص لرسم ملامح مستقبل الحياة على الواجهة البحرية في دبي. ومن خلال وجهات مثل (باي إستيت)، نستجيب للاهتمام المتزايد الذي نشهده بالمجمعات الساحلية المتميزة التي تجمع بين الخصوصية وسهولة الوصول والقيمة طويلة الأمد، بما يسهم في دعم النمو المتواصل لدبي وترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً للعيش والاستثمار والسياحة».