إثر رصد بقع زيتية في مياهه.. إغلاق شاطئ اللؤلؤية في خورفكان

أعلنت بلدية مدينة خورفكان إغلاق شاطئ اللؤلؤية مؤقتاً، ورفع الأعلام الحمراء على امتداده، إثر رصد بقع زيتية في مياهه، في إجراء احترازي يهدف إلى حماية مرتادي الشاطئ من المخاطر المحتملة الناجمة عن التلوث الزيتي، وضمان سلامتهم، فيما دعت الجمهور إلى الالتزام بإرشادات السلامة وعدم ارتياد الشاطئ خلال فترة الإغلاق.

وأوضحت البلدية، عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، أن قرار الإغلاق جاء عقب رصد بقع زيتية في الشاطئ، ما استدعى اتخاذ إجراءات احترازية حفاظاً على سلامة المرتادين، ومنع تعرضهم لأي مخاطر قد تنجم عن وجود المواد الزيتية في المياه.

ورفعت الأعلام الحمراء على امتداد شاطئ اللؤلؤية، في إشارة تحذيرية إلى منع السباحة ودخول المياه خلال فترة الإغلاق المؤقت، وتنبيه الزوار ومرتادي الشاطئ إلى ضرورة التقيد بالتعليمات والإرشادات حفاظاً على سلامتهم.

وأكدت البلدية أهمية تعاون أفراد المجتمع مع الإجراءات المتخذة، والالتزام بإرشادات السلامة، وعدم النزول إلى البحر أو ممارسة الأنشطة البحرية في المنطقة المشمولة بالإغلاق، مشيرة إلى أن سلامة الجمهور ومرتادي الشواطئ تمثل أولوية في التعامل مع مثل هذه الحالات.

ويأتي إغلاق الشاطئ ضمن التدابير الوقائية التي تستهدف الحد من احتمالات تعرض مرتاديه للبقع الزيتية، خصوصاً أن وجود هذه المواد في المياه قد يشكل مخاطر صحية وبيئية، ما يستدعي تجنب السباحة أو ملامسة المياه المتأثرة إلى حين التأكد من سلامتها.

ولم تحدد البلدية موعداً لإعادة فتح شاطئ اللؤلؤية أمام الجمهور، كما لم تعلن في تنويهها عن مصدر البقع الزيتية أو حجم المنطقة المتأثرة، مكتفية بالتأكيد على أن الإغلاق مؤقت وجاء حرصاً على سلامة مرتادي الشاطئ.