كيف يحافظ نجم "رولينغ ستونز" على لياقته في عمر الـ 83 ؟

رغم تجاوزه 83 عاماً، يحافظ نجم فرقة "رولينغ ستونز" ميك جاغر على لياقة بدنية لافتة بفضل روتين يجمع بين الرياضة والتغذية المتوازنة.

ويتدرب جاغر 5 إلى 6 أيام أسبوعياً، متنقلاً بين تمارين الصالة والرقص والركض السريع، كما يمارس السباحة وركوب الدراجات والكيك بوكسينغ، إلى جانب تمارين المرونة والحركة المستوحاة من الباليه واليوغا والبيلاتس. وكان قد أشار إلى أنه يركض نحو 12 كيلومتراً صباحاً، لكنه لا يفعل ذلك بالضرورة كل يوم.

أما غذائياً، فيعتمد جاغر على نمط قريب من حمية البحر المتوسط، مع التركيز على الخضروات والفواكه والبقوليات والمعكرونة الكاملة والأسماك واللحوم البيضاء، وتجنب الأطعمة فائقة التصنيع واللحوم الحمراء. كما يحرص على الحصول على كمية كافية من البروتين مع التقدم في العمر.

ويرى خبير المتخصص فرنسي في الطب الوقائي وطول العمر الدكتور دينيس كوستر أن السر ليس في تقليد جاغر حرفياً، بل في الحفاظ على الحركة وتدريب القلب والعضلات والمرونة، مع تحدي الجسم تدريجياً بما يتناسب مع عمر الشخص وقدراته. ويؤكد أن الركض 12 كيلومتراً يومياً ليس مطلوباً للحفاظ على اللياقة.

ويشير الخبير أيضاً إلى أن ظروف جاغر الخاصة، من الرعاية الطبية والمدرب الشخصي والوقت المتاح للرياضة، لا تتوافر للجميع، فضلاً عن دور العوامل الوراثية في طول العمر