من المشي إلى السباحة .. 5 رياضات مفيدة لمرضى السكري

يمكن لممارسة النشاط البدني بانتظام أن تكون جزءًا مهمًا من نمط الحياة الصحي لمرضى السكري، إذ تساعد بعض أنواع التمارين على تحسين اللياقة البدنية ودعم التحكم في مستويات السكر بالدم، إلى جانب فوائدها لصحة القلب والوزن.

وفيما يلي مجموعة من التمارين التي يمكن أن تكون مناسبة للأشخاص المصابين بالسكري:

1. المشي

يُعد المشي من أسهل الأنشطة الرياضية التي يمكن ممارستها دون الحاجة إلى معدات خاصة أو الاشتراك في صالات رياضية.

ويمكن للمشي السريع لمدة 30 دقيقة، خمسة أيام أسبوعيًا، أن يساعد على تحقيق المستويات الموصى بها من النشاط الهوائي، كما تشير أبحاث إلى أن المشي قد يساهم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني في خفض ضغط الدم ومستويات الهيموجلوبين السكري (HbA1c) ومؤشر كتلة الجسم.

2. ركوب الدراجات

يتميز ركوب الدراجات بأنه نشاط منخفض التأثير على المفاصل، ما يجعله خيارًا مناسبًا لبعض الأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل أو مشكلات مرتبطة بالحركة.

وقد يكون هذا النوع من التمارين مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من اعتلال الأعصاب السكري أو آلام المفاصل، مع ضرورة اختيار مستوى النشاط المناسب للحالة الصحية.

3. السباحة والتمارين المائية

توفر الأنشطة المائية تمرينًا منخفض التأثير، ما يقلل الضغط على المفاصل مقارنة ببعض الرياضات الأخرى، وتشمل الخيارات السباحة والتمارين المائية والمشي أو الركض داخل الماء، وقد تساعد هذه الأنشطة على تحسين صحة القلب والرئتين وزيادة قوة العضلات واللياقة البدنية.

وأشارت دراسات إلى أن التمارين المائية يمكن أن تحقق فوائد للأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني، بما في ذلك تحسين اللياقة وقوة العضلات ووظائف الأوعية الدموية.

4. الرياضات الجماعية

قد يكون ممارسة الرياضة ضمن فريق وسيلة جيدة للحفاظ على الحافز والالتزام بالنشاط البدني، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يجدون صعوبة في ممارسة التمارين بمفردهم.

وتوفر رياضات مثل كرة السلة وكرة القدم والتنس والبيكلبول وكرة اليد قدرًا من النشاط الهوائي، إلى جانب الجانب الاجتماعي الذي قد يساعد على الاستمرار في ممارسة الرياضة.

5. التمارين الهوائية

تساعد حصص التمارين الهوائية على جعل النشاط البدني أكثر تنوعًا ومتعة، كما يمكن أن تساهم في تحسين التحكم في مستويات السكر ودعم إدارة الوزن.

وتشير الدراسات إلى فوائد التمارين الهوائية للأشخاص المصابين بمقدمات السكري والسكري، بينما تعد الزومبا، التي تجمع بين الرقص والحركات الهوائية، أحد الخيارات التي يمكن أن تساعد على زيادة النشاط البدني لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

وفي جميع الحالات، يفضل اختيار نوع وشدة التمرين بما يتناسب مع الحالة الصحية والقدرة البدنية، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مضاعفات مرتبطة بمرض السكري