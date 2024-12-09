تعويض بدولارين ونصف بسبب قطعة شوكولا ملساء

حصل رجل بريطاني وجد قطعة شوكولا "مارس" بدون تموجها المميز على تعويض قدره 2 جنيه إسترليني (حوالي دولارين ونصف الدولار) من الشركة المنتجة.

وولّدت صورة هاري سيجر لقطعة الشوكولا الملساء اهتمامًا من آلاف الأعضاء على منصة فيسبوك، حيث وصفها أحدهم بأنها "بشعة".

وقال الرجل البالغ من العمر 34 عامًا إنه في حين لم تقدم شركة مارس ريجلي البريطانية له سببًا للعيب، قال أعضاء المجموعة إن القطعة نجت من النفخ في الهواء كما يبدو.

من جهتها أوضحت شركة مارس ريجلي البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر إن القطعة "انزلقت" عبر خط إنتاجها. وكان سيجر، من آيلسبري، باكينجهامشير، في طريقه إلى معرض للسيارات الكلاسيكية في برمنغهام مع أصدقائه حين حصل على قطعة الشوكولاتة من محطة خدمة في ثام، أوكسفوردشاير.

وقال: "السبب الوحيد الذي جعلني أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى [مارس] هو أنني كنت مهتمًا بما قد يكون سبب حدوث ذلك. هذا كل ما أردت معرفته وظلوا يهملون هذا السؤال".

وأضاف أعتقد أن 2 جنيه إسترليني مبلغ رائع، سيكون عبارة عن قطعتين مجانيتين من شوكولا مارس. ربما كان بإمكانهم إرسال المزيد إليّ، لكنني لست جاحدًا. "

وتابع سيجر بأن "عدد قليل من الأشخاص الذين اعتادوا العمل في مصانع مارس قالوا إنها تمر عبر آلة تسمى إنروبر، والتي تشبه الشلال الذي تمر عبره القطعة، من الواضح أنها تنفخ بالهواء على طول الجزء العلوي عندما تخرج من هذا الشلال. من الواضح أنه من المفترض أن يكون هناك شخص في النهاية يزيل القطع التي لم تصطدم بالهواء."

وتم تصنيع قطع شوكولاتة مارس لأول مرة يدويًا في سلاو، بيركشاير، في عام 1932، ولا تزال تُصنع في المدينة.