أمريكية تزوجت 14 رجلاً لتمويل إدمانها على القمار

أوقفت الشرطة الأمريكية امرأة تزوجت أكثر من اثني عشر رجلاً في لاس فيغاس لتمويل إدمانها على القمار منفقة مئات آلاف الدولارات على هذا الإدمان.

وتنازلت "جيايينغ تشن" (33 عاماً) عن حقها في جلسة استماع أولية أثناء مثولها أمام قاضية الصلح في لاس فيغاس، ريبيكا ساكس،.

وقال محامي تشن، توماس ويلز، إنها تعتزم الإقرار بالذنب في وقت لاحق من هذا الأسبوع في تهمتين: الأولى تتعلق بالجمع بين زوجين (تعدد الزواج غير القانوني)، والثانية تتعلق بالحصول على أموال تزيد قيمتها عن 100 ألف دولار عن طريق الاحتيال والادعاءات الكاذبة.

وكانت إدارة شرطة العاصمة (متروبوليتان) قد ألقت القبض على تشن لأول مرة في عام 2024 بتهم متعددة تشمل الجمع بين زوجين والسرقة وفقا لصحيفة "اندبندنت". ويشير تقرير الاعتقال إلى أنه في الفترة ما بين مارس 2019 ومايو 2024، قدمت تشن 14 طلباً للزواج إلى مكتب تراخيص الزواج في مقاطعة كلارك، مما أسفر عن إصدار سبع شهادات زواج. وقد أُطلق سراحها بعد دفع كفالة في عام 2024، ثم اختفت.

وأُلقي القبض عليها مرة أخرى في لاس فيغاس الشهر الماضي. وذكرت الشرطة أنها كانت تستخدم اسماً مستعاراً هو "فيكي ليانغ"، وقدمت ثمانية طلبات للحصول على تراخيص زواج، نتج عنها إصدار سبع شهادات زواج في مقاطعة كلارك.

ووفقاً للشرطة، فقد عُثر بحوزتها على جواز سفر مزور ورخصة قيادة مزورة صادرة عن ولاية نيفادا وقت اعتقالها الأخير.

وأوضحت الشرطة أن تشن كانت تتعرف على رجال عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي وسرعان ما تقترح عليهم الزواج. وفي النهاية، كانت تطلب منهم المال - غالباً بدعوى مساعدة فرد من العائلة مريض في الصين - وذلك ضمن مخطط قالت الشرطة إنه استغل تقاليد ثقافية صينية. وأنها "بمجرد حصولها على المال، كانت تقطع كافة سبل التواصل معهم".

وصرح أحد الرجال للشرطة بأنه منح ’تشين‘ مبلغ 40 ألف دولار لمساعدة فرد مريض من عائلتها في الصين، لكنه لم يسترد المبلغ قط. وذكر رجل آخر أنه بعد زواجه من ’تشين‘ مباشرة، طلبت منه 23 ألف دولار لمساعدة فرد مريض من عائلتها؛ وبعد أسبوعين من تسليمها المبلغ طلبت الانفصال عنه.

وعند القبض على ’تشين‘ أخبرت الشرطة بأنها "يمكن أن تجني ما يصل إلى 20 ألف دولار من الزواج الواحد"، وأنها "تجري زيجات وهمية في لاس فيغاس فقط نظراً لسهولة إجراءات الزواج هناك".

وفحصت الشرطة أيضاً نفقات ’تشين‘ المتعلقة بالمقامرة حيث تبيّن أنها خسرت أكثر من 300 ألف دولار في كازينو واحد خلال العام الماضي ".