"قاتل حقل قصب السكر" يحاول الهرب من السجن بطائرة درون

أفادت تقارير بأن زعيم عصابة إجرامية من كوريا الجنوبية، خطط للهروب من السجن عبر ربط نفسه بطائرة مسيّرة (درون)، إلا أن خطته كُشفت بفضل مقطع فيديو صوره شريكه أثناء تجربة الخطة.

وكان قد حُكم على "بارك وانغ-يول"، البالغ من العمر 47 عامًا، في عام 2022 بالسجن لمدة 60 عامًا بتهمة قتل ثلاثة مواطنين كوريين جنوبيين في حقل لقصب السكر خارج مدينة "باكولود" في الفلبين، عام 2016؛ وهي الجريمة التي أكسبته لقب "قاتل حقل قصب السكر".

وذكرت شبكة البث الكورية "JTBC" يوم الاثنين الماضي أن خطة الهروب باستخدام الطائرة المسيّرة كانت مقررة في وقت سابق من هذا العام، وتحديدًا في الأسابيع التي سبقت ترحيله المؤقت من الفلبين إلى كوريا الجنوبية في شهر مارس لمواجهة تهم تتعلق بتهريب 4.8 كيلوغرام (10.5 رطل) من مخدر الميثامفيتامين.

ولم تكشف التقارير ما الذي دفع شريك المجرم لتصوير تجارب الخطة وكيف حصلت عليها الشرطة.

يُذكر أن هذه لم تكن محاولة الهروب الأولى لـ "بارك"؛ فقد سبق له الهروب من الحجز مرتين، الأولى عام 2017 والثانية عام 2019 أثناء نقله من جلسة محكمة.