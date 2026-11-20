في 18 يوليو، أطلقت حقيبة أحد المسافرين إنذارات إدارة أمن النقل (TSA) بعد أن عثر الموظفون على قذائف مدفعية تعود إلى حقبة الحرب الأهلية الأمريكية بداخلها. وتُعد هذه الواقعة الأولى من نوعها المتعلقة بقذائف مدفعية.

وقد عُثر على هذه القذائف -التي كانت غير نشطة ومغلفة بمناشف ورقية- أثناء عملية فحص الأمتعة في مطار "غلف شورز" الدولي بولاية ألاباما. وتبين لاحقاً، وفقاً لموقع "آرمي تايمز" أن هذه القذائف سُرقت من حصن "فورت مورغان" الساحلي القريب.

وفي بيان صادر عن الشرطة، قال موظف إدارة أمن النقل، جاستن دوبري: "كان أول ما خطر ببالي هو: لا أرى فتِيلاً، وعليّ طلب المساعدة فوراً. لم أستطع رؤية القطعة بالكامل، وساورني خوف من أنني قد أكون أحمل متفجرات حقيقية". وأشار دوبري إلى أن القذائف المدفعية الأثرية كانت متفاوتة الأحجام، حيث بلغ حجم أكبرها حجم ثمرة "غريب فروت".

وأضاف دوبري: "لم أرَ شيئاً فريداً كهذا من قبل. لقد صادفت سابقاً قنابل يدوية غير نشطة وذخائر تدريبية، لكنني لم أشهد قط موقفاً يشبه أفلام ’إنديانا جونز‘، حيث يتم ضبط قطع أثرية مسروقة".

وعلى إثر ذلك، تم إبلاغ خبير متفجرات تابع لإدارة أمن النقل ومكتب مأمور مقاطعة "بالدوين"، حيث أكدوا أن القذائف لا تشكل أي خطر. وذكرت جهات إنفاذ القانون التي تولت التحقيق في الحادثة أن المسافر ادعى عدم معرفته بكيفية حصوله على هذه القذائف.

وفي واقعة أكثر لفتاً للانتباه عام 2019، تسبب رجل من ولاية فلوريدا -أثناء مروره عبر مطار "ليهاي فالي" الدولي في ولاية بنسلفانيا- في إطلاق إنذارات أمنية بعد العثور على أجزاء مفككة لقاذفة صواريخ مضادة للدروع (RPG) داخل حقيبته.

ووفقاً لما ذكرته شبكة "سي بي إس" في فيلادلفيا، فقد نُقل المسافر إلى منطقة تفتيش خاصة، حيث أخبر أمن المطار بأنه كان يعتقد أنه يُسمح له باصطحاب القاذفة ضمن أمتعته المسجلة على متن الطائرة. وكشف فحص السلاح أن القاذفة كانت معطلة، وأن القذيفة لم تكن سوى نموذج مقلد يبدو واقعياً للغاية.

وقد صادر الأمن تلك الأغراض، وبشكل يثير الدهشة، تمكن المسافر من اللحاق برحلته في الموعد المحدد.