مخاوف صحية من "الوظائف المدرسية" التي يلتهمها الأطفال الصينيون

يقبل الأطفال في الصين على تناول وجبات خفيفة تُعرف باسم "الواجبات المنزلية" (homework) مصنوعة من ورق الأرز، وذلك كوسيلة لتخفيف أعباء الدراسة الثقيلة الملقاة على عاتقهم، مما أثار مخاوف تتعلق بسلامة غذاء الأطفال.

ووفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" اكتسبت هذه الوجبات الخفيفة -التي تحمل اسم "الواجبات المنزلية"- رواجاً واسعاً بين طلاب المدارس الابتدائية والثانوية.

وتشبه هذه الوجبات نسخاً مصغرة من الكتب المدرسية وكتيبات التدريبات الصينية، لكنها تُسوق على أنها صالحة للأكل بالكامل وعلى منصات التجارة الإلكترونية الصينية، يُباع كل كتيب تدريبات قابل للأكل بسعر يقل عن 0.50 يوان (أي ما يعادل 7.5 سنت أمريكي) .

وغالباً ما تحمل العبوات شعارات ترويجية مثل "مخفف للتوتر"، بل إن بعض البائعين عبر الإنترنت يزعمون أن هذه الوجبات يمكن أن تساعد في "تحسين الدرجات الدراسية".

وتحتوي كل عبوة على قطعة رقيقة من ورق الأرز مزينة بصور للكتب المدرسية والقواميس وشهادات التقدير، وأحياناً بطاقة مصرفية ترمز إلى بطاقة منحة دراسية.

وتُعيد الفوائد المزعومة لهذه الكتيبات القابلة للأكل إلى الأذهان ذكريات أداة شهيرة من سلسلة الرسوم المتحركة (الأنمي) اليابانية "دورايمون"، تُعرف باسم "خبز الذاكرة" أو "خبز النسخ المحمص"؛ ودورايمون هو قط آلي يظهر في سلسلة مانغا وأنيمي يابانية شهيرة.

وفي أحداث السلسلة، يؤدي ضغط هذا الخبز السحري على الكتاب المدرسي إلى نقل النص المكتوب إليه، مما يتيح لمن يتناوله حفظ المحتوى فوراً. وتاريخياً، ساد اعتقاد في الصين القديمة بأن تناول الحبر يمكن أن يعزز مهارات الكتابة والخط.

وفي صفحات عرض المنتجات عبر الإنترنت، يترك العديد من الآباء تعليقات تشير إلى أن أطفالهم طالبوا بشراء هذه الوجبات الخفيفة بعد رؤيتها في مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار أب أحد الأطفال إلى أن المكون الرئيسي للوجبة -وهو النشاء- يُعد "أكثر صحة من الوجبات الخفيفة الأخرى". وأفاد بعض الأطفال أيضاً بأنهم شعروا بتخفيف الضغط الدراسي الثقيل عليهم من خلال تناول هذه "الواجبات المنزلية" التي تشكل عبئاً عليهم.

ومع ذلك، أثارت وسيلة الإعلام الحكومية "إذاعة الصين الوطنية" (China National Radio) مخاوف بشأن الملونات الغذائية المستخدمة في طباعة صور الكتب المدرسية، إذ قد لا تكون مطابقة للمعايير الوطنية لسلامة الغذاء.

من جهته صرح الدكتور "هي سيجون"، من مستشفى "ميندونغ" التابع لجامعة فوجيان الطبية، بأن ورق الأرز والملونات الغذائية المستخدمة آمنة للاستهلاك. ومع ذلك، فإن استخدام الملونات الصناعية قد يضر بوظائف الكبد والكلى لدى الأطفال. ونصح الآباءَ بالحد من استهلاك أطفالهم للوجبات الخفيفة منخفضة التكلفة.