اتصال غامض كشف السر.. أميرة أردنية تعثر على مجوهراتها المسروقة في كتالوغ مزاد

تواصل محكمة "ساوثوارك" في العاصمة البريطانية لندن نظر واحدة من أكثر قضايا السرقة حساسية وتفرداً، والتي طالت مجوهرات نادرة ومقتنيات شخصية للأميرة الأردنية فريال ارشيد الزوجة السابقة للأمير محمد بن طلال، إثر اكتشاف غير متوقع للقطعات الثمينة معروضة داخل كتالوجات مزادات عالمية في المملكة المتحدة.

تعود القضية إلى نوفمبر 2020، حين تلقت الأميرة اتصالاً هاتفياً من الشريك بدار المجوهرات الشهيرة "جار" بيير جانيه، ليسألها إذا كانت قررت عرض بعض مجوهراتها للبيع في الأسواق.

وعقب نفي الأميرة للأمر، اطلعت على كتالوج لدار مزادات "كانتربري" على غلافه خاتم خطوبتها المصمم لها خصيصاً من الياقوت والألماس.

الاكتشاف دفعها للبحث والتحري لتكتشف بيع عدد من مجوهراتها بمزاد دون علمها وبأسعار أقل بكثير من قيمتها.

وبدأت الأميرة رحلة معقدة لإثبات الملكية القانونية وتنبيه دور المزادات، مستعينة بجميع وثائق الشراء والفواتير التاريخية، إضافة إلى صورها الشخصية وهي ترتدي تلك القطع وصور توثق وجودها سابقاً في خزائن منزلها الكائن بحي "بلغرافيا" الراقي في لندن.

قادت التحقيقات لربط اختفاء المجوهرات بفترة مغادرة الأميرة للندن إلى الأردن في مارس 2020 بالتزامن مع إغلاقات جائحة كورونا، حيث بقيت موظفتها السابقة ماريا فيرخلينا تابوردا هيناو بمفردها داخل المنزل. وأسفر تفتيش منزل المتهمة عن ضبط قطع إضافية كخاتم زواج وقلادة وأقراط.