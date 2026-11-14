جراحون يستخرجون عظمة ابتلعها رجل قبل خمسة عشر عاماً

توجه رجل يبلغ من العمر 45 عاماً إلى قسم الطوارئ بسبب شعوره بألم حاد في الجزء السفلي الأيمن من بطنه، وعند فحص الرجل، أشارت طبيعة الألم وموقعه إلى احتمال إصابته بالتهاب الزائدة الدودية.

ورغم معاناة المريض من ألم حاد في الجزء السفلي الأيمن من بطنه، إلا أنه لم تظهر عليه علامات مثل الحمى، أو الغثيان، أو أعراض الجفاف، أو تسارع ضربات القلب. وقد أجرى الأطباء فحوصات بالموجات فوق الصوتية للبطن، فتبين أن أعضاء البطن، بما فيها الزائدة الدودية، تبدو طبيعية ولا تظهر عليها أي علامات للالتهاب.

ولم ترد تفاصيل حول العلاج الذي تلقاه الرجل بعد هذا الفحص، لكنهم أشاروا إلى أنه عاد إلى المستشفى بعد ثمانية أشهر بسبب استمرار الألم، وذلك لإجراء تقييم إضافي.

وفي هذه المرة، وعند سؤال الطاقم الطبي للرجل، تذكر أنه قبل نحو 15 عاماً، ابتلع عن طريق الخطأ قطعة من عظم طويل تحتوي على نخاع عظمي قابل للأكل. فأجرى الأطباء تصويراً بالأشعة السينية للبطن، فكشفوا عن وجود جسم مستدير بالقرب من الجزء العلوي الأيمن من الحوض؛ حيث بلغ طوله حوالي 2.5 سنتيمتر، وعرضه أكثر قليلاً من 3 سنتيمترات. وأظهر فحص لاحق باستخدام الأشعة المقطعية (CT scan) أن الجسم يتكون من نسيج عظمي ويقع بالقرب من الزائدة الدودية. وعندما فحص الأطباء تجويف البطن باستخدام منظار تبين أن الزائدة الدودية كانت متضخمة. فأجرى الجراحون عملية استئصال للزائدة الدودية بالمنظار، وقد وُجد داخل الزائدة الدودية كتلة صلبة من الفضلات، تحيط بعظمة طويلة.

ولم تحدث أي مضاعفات بعد الجراحة، وغادر المريض المستشفى بعد يومين.

وما يجعل هذه الحالة فريدة وفقا لموقع "لايف ساينس" أنه من النادر نسبياً أن يبتلع الشخص عن طريق الخطأ جسماً غير قابل للهضم، مما يستدعي تدخلاً طبياً.

وعادةً ما تمر الأجسام الصغيرة المبتلعة عبر الأمعاء دون التسبب في أي ضرر خلال 48 ساعة؛ ولا يتطلب الأمر تدخلاً جراحياً إلا في أقل من 1% من الحالات. ومع ذلك، تتطلب بعض الأجسام عناية فورية؛ كالأجسام الحادة، والبطاريات والمغناطيسات الصغيرة.

ومن بين الأجسام التي استخرجها الجراحون أثناء عمليات استئصال الزائدة الدودية: قطع من الفحم، ومسامير، وشظايا من المينا والزجاج، وأصداف، وتيجان أسنان، ورصاصات. وقد ورد في أحد التقارير أن رجلاً كان قد تناول لحم الحمام في طفولته، اكتشف بعد أكثر من 30 عاماً وجود 27 حبة من كرات الرصاص (التي تُستخدم في صيد الطيور) داخل زائدته الدودية. ورغم احتواء الزائدة على هذه الكرات التي كانت في لحم الطيور، إلا أنها لم تكن ملتهبة.