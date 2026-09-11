بريطاني كفيف يقود سيارة لمسافة 240 كم ليلاً هربا من ضغوط عائلية

أوقفت الشرطة رجلا كفيفا بعدما قاد سيارة لمسافة 240 كم وهو ثمل، متتبعاً أضواء الشاحنات التي أمامه.

واستمعت محكمة كيركليس الجزئية إلى أن الشرطة رصدت أنتوني هول، البالغ من العمر 50 عاماً، في الساعات الأولى من صباح ذلك اليوم وهو يقود سيارته بتهور على الطريق السريع M6. وأُبلغت المحكمة أن هول لم يسبق له الحصول على رخصة قيادة، وأنه مسجل كفيفاً.

وقال المدعي العام، داميان والش، إن الشرطة تلقت بلاغاً في الساعات الأولى من صباح يوم 29 يونيو عن سائق كفيف تحت تأثير الكحول. وعثرت الشرطة على سيارة فوكسهول ميريفا متجهة شمالاً بالقرب من التقاطع 44. وقيل إن السيارة كانت تتأرجح بشكل خطير، وانحرفت إلى حافة الطريق.

واعترف هول بتناوله الكحول وفقا لصحيفة "مترو"، وأخبر الضباط أنه فقد بصره قبل عامين تقريباً، ولكنه كان يرى بعض الضوء، وأنه قاد سيارته متتبعاً أضواء شاحنة ثقيلة. وكان هول يتجاوز شاحنة ثقيلة عندما أوقفته الشرطة، بعد أن قطع مسافة حوالي 240 كم، كما اعترف الرجل بأخذ سيارة شريكته دون إذنها.

وخلال التحقيق، أخبر الشرطة أنه كان على دراية بالمخاطر التي يُقدم عليها، لكنه أراد الابتعاد قدر الإمكان عن ضغوط الحياة الأسرية والوصول إلى اسكتلندا بسبب خلافات مستمرة في المنزل. ولذا اتبع أضواء السيارات الخلفية من هدرسفيلد، وتوقف عند محطة وقود حيث قام عامل بتعبئة السيارة بالوقود. وأخبر الشرطة أنه لم يسبق له امتلاك رخصة قيادة.

وأصدر القضاة حكماً على هول بالسجن لمدة 36 أسبوعاً مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهراً.

كما سيُلزم هول بالخضوع لعشرة أيام من أنشطة إعادة التأهيل، وسيخضع أيضاً لمراقبة استهلاك الكحول لمدة 90 يوماً عبر جهاز تتبع إلكتروني.