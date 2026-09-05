بسبب خلاف حول كمية الدجاج التي أكلاها .. هندي يطعن صديقه حتى الموت

تحوّل خلافٌ حول قطع الدجاج في حفلة إلى جريمة قتلٍ بعد أن طعن رجل صديقه حتى الموت. ووقع الحادث في قرية هوناشيال بي جي ، حيث كان الضحية، ويدعى سيثارام، يعمل في شركة بريا للصلب مع المتهم، أرون كومار، وهما من القرية نفسها.

وبحسب الشرطة، كان الرجلان يحضران حفلةً عندما نشب جدالٌ حول كمية الدجاج التي تناولها كلٌ منهما. وما بدأ كخلافٍ بسيطٍ تحوّل، بحسب التقارير، إلى مواجهةٍ حامية، ويُزعم أن أرون كومار انتزع سكيناً خلال الشجار وطعن سيثارام في صدره.

وقالت الشرطة وفقا ل" تايمز أو انديا" إن المتهم نقل الرجل المصاب لاحقاً إلى مستشفى جوكاك الحكومي، أخبر إدارة المستشفى أن سيثارام سقط من مبنى، في محاولة لإخفاء ملابسات حادثة الطعن.

وأثار هذا التفسير الشكوك، ما دفع الشرطة لاستجواب أرون كومار في المستشفى. وخلال الاستجواب، زُعم أنه اعترف بطعن سيثارام. ورغم تلقيه العلاج الطبي، فارق سيثارام الحياة متأثرًا بجراحه.

وقد سجلت الشرطة قضية قتل ضد أرون كومار، وبدأت تحقيقًا موسعًا في الحادث.