أدخلت الصين الذكاء الاصطناعي إلى دور السينما، لكن أول فيلم روائي طويل في البلاد مُنتج بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي مني بفشل ذريع في شباك التذاكر.

ووفقاً لمنصة "بيكون برو" (Beacon Pro) المتتبعة لبيانات شباك التذاكر في الصين، لم يحقق فيلم سانشينغدوي: مستقبل الماضي(Sanxingdui: Future Past) ، الذي صُنع دون الاستعانة بممثلين بشريين أو طاقم تصوير، سوى نحو 1.8 مليون يوان (270 ألف دولار أمريكي) بعد ثلاثة أسابيع من عرضه في دور السينما. ويُعد هذا الرقم أقل بكثير من ميزانية الفيلم التي قيل إنها بلغت عشرات الملايين من اليوانات.

وتدور أحداث فيلم الخيال العلمي، الذي تبلغ مدته 100 دقيقة، في عالم مستقبلي بعد عقود من الزمن، حيث تدفع خوارزميات متمردة وأنظمة ذكاء اصطناعي البشرية نحو كارثة محققة. ولمواجهة هذا الخطر، يتعين على المجتمع فك رموز تحذيرية مخبأة داخل قطع أثرية برونزية تعود لمملكة "شو" القديمة، وهي المملكة التي استمد الفيلم اسمه منها.

ولا تُعد الصين غريبة على المحتوى الترفيهي المُنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي؛ إذ تشهد البلاد ازدهاراً في قطاع "المسلسلات القصيرة جداً" (microdramas) المعتمدة على هذه التقنية، والتي تُقدر قيمتها الآن بمليارات اليوانات. وتشير البيانات الرسمية إلى إطلاق 430 ألف عمل من هذا النوع في الفترة ما بين يناير وأغسطس فقط، حيث شكل المحتوى المُنتج بالذكاء الاصطناعي أكثر من 90% منها.

ومع ذلك، عبّر الكثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من جمود تعبيرات الوجوه في فيلم "سانشينغدوي"، والتناقضات البصرية بين المشاهد، وتفكك الحبكة، فضلاً عن كونه "يبدو بوضوح أنه من صنع الذكاء الاصطناعي".

ويرى مايكل بيري، أستاذ الدراسات الثقافية الصينية المعاصرة في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، أن الانتشار الواسع للمحتوى المُنتج بالذكاء الاصطناعي -لا سيما على منصات التواصل الاجتماعي- ربما كان هو السبب وراء فشل الفيلم.

يقول بيري: "ربما يربط الجمهور مقاطع الفيديو المُنتجة بالذكاء الاصطناعي بتلك المقاطع القصيرة (ذات التنسيق الرأسي) والمحتوى الترفيهي البسيط والمستهلك سريعاً، الذي يشاهدونه على هواتفهم أثناء الانتظار في الطوابير، أو داخل سيارات الأجرة، أو حتى في دورات المياه".

ويضيف: "لكن عندما يدفع الناس المال لمشاهدة فيلم في دار عرض سينمائي، فإنهم يتوقعون شيئاً مختلفاً، شيئاً حقيقياً".