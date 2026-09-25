مصففة شعر تستأجر قاتلاً مأجوراً ليتبين أنه مخبر للشرطة

وجهت السلطات الفيدرالية اتهامات لمصففة شعر من ولاية نيوجيرسي بمحاولة استئجار قاتل مأجور لقتل حبيبها السابق، وهو ضابط شرطة في فيلادلفيا، وابنته المراهقة. وقد انكشفت المؤامرة المزعومة بعد أن تبين أن القاتل المأجور الذي تواصلت معه كان مخبرًا للشرطة.

وتواجه جاكلين ديوريو، البالغة من العمر 28 عامًا، تهمتين فيدراليتين لاستخدامها وسائل اتصال بين الولايات لمحاولة تنفيذ جريمة قتل مأجورة، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.

وتعود القضية إلى أبريل الماضي، عندما بدأت ديوريو بالتواصل مع مخبر انتحل صفة قاتل مأجور، حيث التقى الاثنان عبر تطبيق تيندر وتبادلا عدة مكالمات هاتفية ورسائل نصية بين 31 مارس و3 أبريل.

ووفقًا للادعاء، زعمت ديوريو أنها أخبرت القاتل المأجور برغبتها في قتل شريكها السابق، ماثيو أوهانلون، وهو ضابط شرطة في فيلادلفيا، وابنته البالغة من العمر 19 عامًا. وعُقد اللقاء الأول بينهما في 31 مارس في متجر "واوا" في رانيميد. ثم التقيا مجددًا في 4 أبريل في متجر "دولار جنرال".

ووفقًا للسلطات، سلّمت ديوريو حينها 500 دولار كدفعة أولى، ووافقت على دفع 12,000 دولار إضافية على أقساط مقابل تنفيذ جرائم القتل.

لكن الرجل كان في الواقع مُخبرًا سريًا، وبعد تلقيه المهمة، أبلغ المحققين، فأُلقي القبض على ديوريو على يد ضباط فريق الاستجابة الخاصة.

وفي البداية، وُجهت للمرأة في نيوجيرسي تهمتان بالشروع في القتل من الدرجة الأولى، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب جريمة قتل، وتهمة واحدة بحيازة مادة مخدرة.

وفقًا للمدعين، لم تكن جريمة القتل المزعومة في أبريل المحاولة الأولى لديوريو للعثور على شخص يقتل شريكها السابق وابنتهما. وأفادت صحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر" أن المتهمة أخبرت أحد المخبرين أنها تعرضت سابقًا للخداع من قبل آخرين أرسلوا لها "صورًا مزيفة" لإيهامها بأن جريمة القتل قد وقعت بالفعل.

يُذكر أن علاقة ديوريو بأوهانلون انتهت قبل شهر تقريبًا من بدء المرأة المزعومة التخطيط للجريمة.

ولا تزال المتهمة رهن الاحتجاز الفيدرالي، وتواجه عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن الفيدرالي في حال إدانتها.