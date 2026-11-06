"هدية من السماء" أم جريمة سرقة ؟ مريض سرطان أنفق ملايين وجدها في الشارع

سيضطر ياباني وجد مبلغا ماليا كبيرا في الطريق وأنفقه باعتباره "هدية من السماء" بسبب إصابته بالسرطان لإعادته ولكن بالتقسيط المريح وذلك حتى عام 2076.

ففي وقت سابق من هذا العام، تلقى رجلٌ يقيم في بمحافظة مياغي اليابانية نبأ عودة مرض السرطان إليه، وأُخبر بأنه لم يتبقَّ له سوى شهرين أو ثلاثة أشهر ليعيشها. وقد وصف الرجل لاحقاً شعوره في تلك اللحظة بأنه فقد الأمل في كل شيء، وبدأ يتجول بلا هدف.

وبعد فترة وجيزة، وتحديداً في ظهيرة يوم 5 مارس، كان فريق أمني ينقل مبالغ نقدية من مركز للألعاب في مدينة سنداي المجاورة. وأثناء تحميل الأموال في سيارة مصفحة، سقطت إحدى الحقائب من أحد الحراس، وغادرت السيارة دون أن يلاحظوا ذلك. وفي تلك الأثناء، تصادف مرور الرجل المريض، فرأى الحقيبة ملقاة على الرصيف. تجاوزها في البداية، لكن الفضول دفعه للعودة إليها؛ فالتقطها وتوجه بها إلى دورة مياه عامة، حيث فتحها باستخدام سكين حرفي ليجد بداخلها 22 مليون ين (ما يعادل 139 ألف دولار أمريكي). وذكر الرجل أنه اعتبر المال في تلك اللحظة "هدية من السماء"، وقام على مدى الأشهر الأربعة والنصف التالية بإنفاق 18 مليون ين (114 ألف دولار) منها على علاجات طبية ورحلات إلى الخارج.

وبطبيعة الحال، سعت الجهة التي فقدت المبلغ لاستعادته، وبمساعدة الشرطة، تمكنت السلطات من العثور على الرجل واعتقاله في شهر يوليو بتهمة الاستيلاء على ممتلكات مفقودة.

وفي 19 أكتوبر، عُقدت محاكمته التي استمرت يوماً واحداً فقط، حيث أقر الرجل بالتهم الموجهة إليه. وفي المرافعات الختامية، وصفت النيابة العامة تصرفات الرجل بأنها "أنانية للغاية" وطالبت بسجنه لمدة عام، بينما جادل الدفاع بأن حالته النفسية في ذلك الوقت تستدعي الاكتفاء بحكم مع وقف التنفيذ.

ومن المقرر النطق بالحكم في 6 نوفمبر وفقا لموقع "سورا نيوز" ، في حين يبدو الرأي العام منقسماً حول هذه القضية؛ فبينما يرى البعض أن ظروف الرجل قد تجعل تصرفه مبرراً، يرى آخرون أنها جريمة تستوجب العقاب بغض النظر عن ظروفه. وكان مبلغ الـ 22 مليون ين، الذي تولت الشركة نقله، مغطىً بتأمين؛ وقد أبرم الرجل بالفعل اتفاقاً مع شركة التأمين لسداد المبلغ. وبموجب شروط الاتفاق، يتعين عليه دفع 30 ألف ين (190 دولاراً) شهرياً حتى يسدد المبلغ بالكامل، وهو أمرٌ يُتوقع أن يستغرق وقتاً يمتد حتى عام 2076 تقريباً.