فنان يرغب باقتناء عمل فني بآلاف الدولارات ليتبين أنه مكنسة كهربائية مهملة

شهد معرض فني معاصر منعطفًا غير متوقع هذا الأسبوع، عندما عرض أحد هواة جمع الأعمال الفنية 4000 دولار مقابل ما اعتقد أنه منحوتة تجريبية، ليكتشف لاحقًا أن "العمل الفني" لم يكن سوى مكنسة كهربائية معطلة كان يستخدمها عمال النظافة في المعرض.

ووقع الحادث خلال ليلة افتتاح معرض تعريفي لفنانين معاصرين صاعدين في معرض ميرينو يوم الخميس الماضي. كانت المكنسة الكهربائية قد تُركت في زاوية هادئة من المعرض بعد أن تعطلت في وقت سابق من ذلك اليوم.

ووفقًا للعاملين، فقد استُخدمت المكنسة طوال الأسبوع لتنظيف أرضيات المعرض قبل أن يتعطل محركها. وبدلًا من التخلص منها فورًا، تركها أحد عمال النظافة بجانب الحائط بانتظار إزالتها.

وكانت المكنسة السوداء المتهالكة، بسلكها الكهربائي المتشابك وغطائها البلاستيكي المخدوش وحجرة الغبار المتشققة، موضوعة على بُعد أمتار قليلة من مجموعة من المنحوتات البسيطة، عندما لاحظها أحد هواة جمع الأعمال الفنية.

لكن بالنسبة لهواة الجمع، بدا وضعها مقصودًا. فأمضى عدة دقائق في فحص الجهاز قبل أن يسأل أحد ممثلي المعرض عن إمكانية اقتنائه. وظنّ الجامع أن المكنسة الكهربائية عمل فني مفاهيمي بدون عنوان، فعرض في النهاية 4000 دولار مقابلها.

ولم يتضح سوء الفهم وفقا لموقع "آرتينك" إلا عندما ذهب أحد موظفي المعرض للبحث عن المكنسة بعد أن طلب الجامع معلومات عن الفنان وشهادة أصالة العمل.

قال أحد الموظفين: "ظننا أنه يمزح في البداية، ثم أدركنا أنه جاد تمامًا". لذا كان عليه أن يشرح بكل ثقة أن "المنحوتة" هي في الحقيقة "مكنسة عامل النظافة".

وأُبلغ الجامع حينها أن القطعة لم تكن جزءًا من المعرض أبدًا، بل تُركت هناك بعد تعطلها. وأُلغيت عملية البيع التي بلغت قيمتها 4000 دولار، وأُزيلت المكنسة من المعرض في وقت لاحق من تلك الليلة.