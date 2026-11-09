أقرّ مسؤول سابق في قسم مكافحة التجسس بمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بذنبه بسرقة ما يقرب من 2.47 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بتحقيقات فيدرالية. ووفقاً لإقراره بالذنب، قام باتريك ياروش،( 37 عاماً)، بسحب أموال من محافظ رقمية مرتبطة بأطراف تخضع لتحقيقات جنائية، بالإضافة إلى محفظة واحدة على الأقل أنشأها مكتب التحقيقات الفيدرالي نفسه لأغراض عملياتية. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الوثائق المقدمة ضمن إقرار الذنب تشير إلى أن جزءاً من هذه الأموال كان يخص ما لا يقل عن عشرة ضحايا لجرائم مالية كان المكتب يحقق فيها. وبحسب سجلات المحكمة، كان ياروش قد بدأ بالفعل في تلك الفترة بسؤال برنامج "تشات جي بي تي" (ChatGPT) عن أماكن مناسبة لبدء حياة جديدة في أوروبا.

وعمل ياروش في مكتب التحقيقات الفيدرالي - فرع بوسطن، في الفترة من 2017 حتى أوائل عام 2025، ثم انتقل إلى قسم مكافحة التجسس والتجسس المضاد التابع للمكتب، حيث استمر في عمله من فبراير 2025 حتى إنهاء خدماته في 31 يوليو من هذا العام. وقد أتاح له هذا المنصب الوصول إلى أنظمة المكتب التي تحتوي على بيانات اعتماد (كلمات مرور ومفاتيح وصول) لمحفظات عملات مشفرة تم جمعها أثناء التحقيقات. وبدءاً من ديسمبر 2024 على أبعد تقدير، استغل ياروش صلاحيات الوصول هذه لنقل الأموال من محافظ مرتبطة بتحقيقات مختلفة. وعلى مدار تنفيذ مخططه، أجرى نحو 100 عملية تحويل احتيالية باستخدام بيانات اعتماد تتعلق بـ 35 تحقيقاً منفصلاً للمكتب، محققاً بذلك مكاسب بلغت حوالي 2,474,380.66 دولاراً. وبعد سرقة العملات المشفرة، قام باستبدالها بأصول رقمية أخرى وأجرى معاملات إضافية لإخفاء مصدرها الأصلي. ثم قام بتحويل نحو 93,082 دولاراً إلى أحد حساباته الشخصية، كما أجرى عمليات نقل للأموال بين حسابات أخرى لتغطية مدفوعات بطاقات ائتمانية، وأقساط سيارات، وقروض أخرى. واعترف ياروش لأول مرة أمام موظف في قسم الأمن القومي بوزارة العدل في 29 يوليو، واصفاً تصرفاته المتعلقة بمحافظ العملات المشفرة بأنها "قرارات سيئة للغاية"، ومشيراً إلى أن الأمر كان "يؤرقه من الداخل". وخلال التحقيق والتفتيش، اطلع المحققون على سجل محادثات ياروش مع "ChatGPT"، حيث سأل الذكاء الاصطناعي عن كيفية استثمار مبلغ يقارب مليون دولار، وعن أفضل الأماكن للعيش في الاتحاد الأوروبي. وجاء في أحد استفساراته في يونيو: "لو كان لديك مبلغ كبير من المال (حوالي مليون دولار) وأردت مغادرة الولايات المتحدة لتصبح مقيماً أو مواطناً في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، فماذا ستفعل؟". وقد اقترح "ChatGPT" البرتغال باعتبارها "الخيار الأمثل لحالتك المحددة".

وفي 15 يونيو، منح ياروش توكيلاً رسمياً لمحامين برتغاليين لتسجيله لدى السلطات الضريبية والحصول على رقم تعريف ضريبي برتغالي. وتذكر الإفادة الخطية أنه كان قد سافر بالفعل إلى البرتغال في مايو دون إبلاغ الحكومة الفيدرالية، كما كان قد حجز رحلة عائلية أخرى لشهر سبتمبر، وذلك قبل أن يُلقى القبض عليه في يوليو.

من المقرر النطق بالحكم على ياروش في مارس من العام المقبل، وهو يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 20 عاماً.