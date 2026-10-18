تقتل طفلها وزوجها ثم تطلب المساعدة بعدما فشلت في الانتحار

اتصلت شابة (27 عاماً) برقم الطوارئ 911 طلباً للمساعدة بعد محاولتها قطع معصميها عقب طعنها ابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات، وزوجها طعناً قاتلاً. ووقع الحادث في منطقة بوكونوس السياحية بالولايات المتحدة.

وقال المسعفون، الذين وجدوا الشابة عند وصولهم إلى مكان الحادث مصابة بجروح في معصميها ورقبتها، إنها كانت في حالة صدمة، وبمجرد دخولهم، أخبرتهم أنها «تريد أن تكون أفضل إنسانة، وأفضل أم، وأفضل زوجة». وأضافت، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست»: «كان من المفترض أن نكون عائلة سعيدة؛ هذا ما حلمت به وأنا طفلة».

وبينما كانت تتلقى العلاج من الأطباء وتُعطى أدوية لتخفيف الدم، استمرت في سؤالهم عن كيفية إنهاء حياتها، إذ كان هاجسها الوحيد هو لم شملها معهما.

وعثر الضباط على جثتي الأب والطفل على فراشين داخل الغرفة، وبهما طعنات عدة في الصدر، بالإضافة إلى سكاكين على الطاولة. وتُجري الشرطة تحقيقاً في ملابسات الحادث، حيث تزعم أن الشابة كانت تنشر باستمرار صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها سعيدة مع عائلتها. وبحسب البلاغ، كانت العائلة تقيم في المنتجع العائلي منذ 21 سبتمبر، وكان من المقرر أن تغادر بعد تمديد إقامتها.

لكن في ذلك اليوم، توجه الضباط إلى منزل العائلة في تاوندا، تكساس، بحثاً عن أدلة، بحسب طلب إذن التفتيش، فقد تكشف معلومات قيّمة تتعلق بدافع هذا الحادث، فضلاً عن استعادة أدلة تربط السكين المستخدمة في مسرح الجريمة بأشياء أخرى عُثر عليها في المنزل.

ووصف أفراد العائلة الشابة بأنها متسلطة ومتحكمة. وذكر أحدهم أنها كانت مستاءة من ابنها لأنها لم ترغب أبداً في الحمل، وأدلت بتعليقات حول سرقة الصبي الصغير للوقت بمفرده مع تشارلز، وفقاً لتقرير الشرطة.