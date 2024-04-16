البحوث الفلكية بمصرتكشف عن موعد عيد الأضحى فلكيا

كشفت الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، الموعد المتوقع لعيد الأضحى لهذا العام.

ووفقًا للحسابات الفلكية أوضح المعهد أنّ هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة 2:39 مساءً بتوقيت القاهرة

يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445 هجري الموافق 6 يونيو 2024، وهو يوم الرؤية.

وأضاف المعهد في تقرير صادر عنه،نشرته وسائل إعلام مصرية ، أنّ أول أيام عيد الأضحى 2024 في مصر، سيكون الأحد الموافق 16 يونيو 2024 فلكيًا، على أنّ تكون وقفة عرفات السبت الموافق 15 يونيو المقبل، خاصة أنّ الحسابات أشارت إلى أنّ غرة شهر ذي الحجة 1445 هجري ستكون يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024، وتكون وقفة عرفات لعام 1445 هجري فلكيا يوم السبت 15 يونيو 2024، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1445 هجري فلكيا يوم الأحد 16 يونيو 2024.

وتابع المعهد القومي للبحوث أن الرأي النهائي للمملكة العربية السعودية في تحديد موعد عيد الأضحى لارتباطه بمناسك الحج.