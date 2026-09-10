الإمارات أكبر سوق خليجية للسياحة إلى ألمانيا

أكد المجلس الوطني الألماني للسياحة أن دولة الإمارات تعد أكبر سوق خليجية للسياحة إلى ألمانيا، مستحوذة على نحو 42% من أعداد السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، ونحو 46% من رحلات الطيران الخليجية المتجهة إلى المدن الألمانية.

وأوضح المجلس أن السوق الإماراتية واصلت تسجيل نمو في حركة السفر إلى ألمانيا، إذ ارتفع عدد السياح القادمين من الإمارات بنسبة 7.7%، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه، فيما ازداد عدد الرحلات الجوية بين الإمارات وألمانيا بنسبة 14.4%.

وأشار المجلس إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت إحدى أهم ركائز السياحة الألمانية، وتحتل المركز الثالث عالمياً من حيث الأهمية بعد الولايات المتحدة والصين، فيما تمثل الإمارات السوق الخليجية الأكبر بالنسبة لألمانيا.

وبحسب المجلس، بلغ إنفاق السياح من دول مجلس التعاون الخليجي في ألمانيا نحو 2.3 مليار يورو، خلال عام 2024، ما عزز مكانة المنطقة كثالث أكبر سوق خارجية مصدرة للسياح إلى ألمانيا.

وقال المجلس إن نحو 40% من الزوار الخليجيين يزورون ألمانيا لأغراض العمل، بينما يأتي الباقون للسياحة والترفيه، كما أن 70% من المسافرين الخليجيين هم زوار متكررون، زار معظمهم ألمانيا أكثر من أربع أو خمس مرات، وهو ما يعكس مستوى الثقة والارتباط بالوجهة.

وأشار إلى أن الوجهات الألمانية الأكثر جذباً للزوار الخليجيين تشمل بافاريا، لاسيما ميونيخ، وغارميش، والمناطق المحيطة بهما، إلى جانب هامبورغ وبرلين.

وأكد المجلس أن وجوده المستمر في دول الخليج على مدى 20 عاماً يعكس أهمية المنطقة بالنسبة للسياحة الألمانية، مشيراً إلى مواصلة الاستثمار في الأدوات الرقمية والتجارب المصممة لتلبية احتياجات المسافرين من المنطقة.

رحلات يومية

تواصل حركة السفر بين الإمارات وألمانيا نموها المطرد، حيث أعلنت «طيران الإمارات»، في يونيو 2026، جاهزيتها لإطلاق رحلات يومية إلى برلين وشتوتغارت، باستثمارات تشغيلية تتجاوز 100 مليون يورو سنوياً، رهناً بالموافقات اللازمة، بينما أعلنت «العربية للطيران»، في أغسطس 2026، إطلاق رحلات يومية مباشرة بين الشارقة ودوسلدورف اعتباراً من 16 ديسمبر 2026.