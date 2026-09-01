ستارمر يعتزل الحياه السياسية في بريطانيا ويتنحى عن مقعده في البرلمان

أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر اعتزاله الحياة السياسية في بريطانيا، بعد قراره التنحي عن مقعده كعضو في البرلمان، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الثلاثاء.

ونقلت بلومبرغ عن ستارمر قوله للصحيفة المحلية "كامدن نيو جورنال" إنه حان "الوقت المناسب" لمغادرة مجلس العموم بعد 11 عاماً قضاها في ويستمنستر، معرباً عن رغبته في تكريس المزيد من الوقت للشؤون الدولية.

وكان ستارمر، الذي شغل منصب مدير الادعاء العام بالقطاع العام، قبل أن يصبح نائباً في البرلمان عام 2015، قد قاد حزب العمال من عام 2019 حتى عام 2026.

وحقق ستارمر فوزاً ساحقاً في الانتخابات العامة عام 2024، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على تأييد الناخبين، وأعلن تنحيه في يونيو من هذا العام بعد انهيار شعبيته في استطلاعات الرأي، ليحل محله آندي بيرنام.