قال ريال مدريد المنافس ‌في ​دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن مشجع ريال أوبييدو الذي وجه إهانات عنصرية إلى مهاجمه كيليان مبابي العام الماضي أدين بارتكاب جريمة كراهية.

ومن جانبها، قالت رابطة الدوري الإسباني، التي تقدمت ببلاغ في القضية قبل انضمام ريال مدريد لاحقا إلى الإجراءات القضائية، في بيان إن المتهم أقر ‌بالذنب، وإن المحكمة اعتبرت حالة السكر التي كان عليها ظرفا مخففا.

وحكم على المشجع، الذي لم ‌يُكشف عن هويته، بالسجن لمدة 11 ‌شهراً مع إيقاف التنفيذ، وبدفع غرامة قيمتها ‌ثمانية يوروهات يوميا ‌لمدة ستة أشهر، وبالحرمان لمدة ثلاث سنوات و11 شهراً من ​ممارسة المهن ‌أو الأنشطة المتصلة ​بالتعليم والتدريس والرياضة وأنشطة الترفيه.

وطلبت النيابة العامة، ووافق المتهم، على أن يكون وقف تنفيذ عقوبة السجن مشروطا بمنعه من ​دخول الملاعب لمدة عامين، وحظر الاقتراب من مبابي.

وينص القانون الإسباني على أن المحكوم عليهم لأول مرة تُعلق عادة الأحكام الصادرة بحقهم إذا كانت مدتها أقل من عام.

وقدمت رابطة الدوري الإسباني، بصفتها مقدمة البلاغ، عدة أدلة إلى المحكمة، من بينها تقرير قراءة شفاه ساعد في ‌حسم القضية.

ووقع الحادث خلال المباراة التي فاز فيها ريال ​مدريد 3-صفر على ريال أوبييدو في أغسطس 2025.

وهذه المرة 12 التي يدان فيها مشجع بجريمة كراهية تتعلق بمباريات الدوري الإسباني منذ ​يونيو 2024.