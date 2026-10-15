70 رحلة أسبوعياً و8 آلاف موظف استرالي.. «طيران الإمارات» تعزز حضورها في السوق الأسترالية

تحتفل طيران الإمارات بمرور 30 عاماً على بدء عملياتها في أستراليا، بعدما انطلقت أولى رحلاتها إلى ملبورن في يونيو 1996، لتتحول شبكتها في البلاد إلى 70 رحلة أسبوعياً عبر خمس مدن رئيسية، فيما تجاوز عدد المسافرين الذين نقلتهم بين أستراليا والعالم 40 مليون مسافر، وفقاً لبيانات الشركة.

وتكشف الأرقام عن اتساع حضور الناقلة في السوق الأسترالية، إذ تربط خدماتها الحالية المدن الأسترالية بنحو 140 وجهة حول العالم عبر مركزها التشغيلي في دبي، بما يعزز حركة السفر والسياحة والتجارة بين أستراليا والأسواق الدولية.

وبحسب الشركة، بدأت عملياتها بثلاث رحلات أسبوعياً إلى ملبورن، قبل أن تتوسع إلى سيدني عام 2000، وبيرث عام 2002، وبرسبن عام 2003، ثم أديلايد عام 2012. وبحلول عام 2017، وصلت خدماتها إلى ملبورن إلى ثلاث رحلات يومياً، جرى تشغيلها بطائرات إيرباص A380 العملاقة اعتباراً من مارس 2018.

وعلى صعيد الأثر الاقتصادي، بلغ الإنفاق التشغيلي لطيران الإمارات في أستراليا نحو و2.83 مليار درهم خلال السنة المالية 2024-2025.

وتوظف مجموعة الإمارات أكثر من 8 آلاف أسترالي، فيما تشغل «دناتا»، المتخصصة في خدمات الطيران والتموين، 15 منشأة في البلاد يعمل فيها أكثر من 3 آلاف موظف، وتنتج أكثر من 64 مليون وجبة سنوياً.

وتجاوزت استثمارات طيران الإمارات في الرياضة والثقافة والمجتمع الأسترالي نحو 590 مليون درهم، وفقاً للشركة، وتشمل شراكات مع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ونادي كولينغوود لكرة القدم، وأوركسترا سيدني السيمفونية.