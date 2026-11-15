تمرد «الجيل زد».. سقوط "الحلم الأميركي" يدفع شباب الولايات المتحدة نحو الاشتراكية وفلسطين

يعيد الشباب الأميركيون اليوم رسم الخارطة السياسية والفكرية في الولايات المتحدة، متمردين على ثوابت لطالما اعتبرها آباؤهم وأجدادهم مسلّمات لا تقبل الجدل، بدءاً من النظرة إلى الرأسمالية وإسرائيل وصولاً إلى الهوية المسيحية، وهو ما يحرم الحزبين الديمقراطي والجمهوري من القدرة على الركون إلى الولاءات التقليدية لكسب ودّ جيل يتجه بقوة نحو القطيعة مع الماضي.

ووفقاً لتقرير لموقع "أكسيوس"، كشفت نتائج انتخابات التجديد النصفي التي أُجريت الأسبوع الماضي مدى السرعة التي يمكن أن ينقلب بها المزاج الانتخابي للشباب بين دورة وأخرى؛ إذ صوّت نحو 66% من الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً لصالح مرشحي الحزب الديمقراطي لمجلس النواب مقابل 31% للجمهوريين، وفقاً لتحليل مركز «سيركل» التابع لجامعة تافتس استناداً إلى بيانات أولية من مركز «نورك».

ويقارن هذا التفوق الديمقراطي الكاسح البالغ 35 نقطة بهامش لم يتجاوز 14 نقطة في انتخابات مجلس النواب عام 2024 بحسب استطلاعات «إديسون ريسيرش»، ما يجعل مكاسب دونالد ترامب عام 2024 بين الشباب، ولا سيما الذكور، تبدو اليوم أشبه بإنذار حول سرعة تقلب خيارات هذا الجيل، أكثر من كونها تحولاً دائماً لصالح الحزب الجمهوري.

وتقف الضغوط المعيشية والاقتصادية وراء هذه التقلبات الحادة؛ فبعد عقود من التضخم المنخفض نسبياً، قفزت الأسعار خلال حقبة جائحة «كوفيد» ليصل التضخم السنوي إلى 9.1% في يونيو 2022، وهو أعلى معدل تشهده البلاد منذ عام 1981.

وبينما فضّل الناخبون الشباب الذين وضعوا الاقتصاد والوظائف في صدارة أولوياتهم ترامب بفارق 24 نقطة في انتخابات 2024 وفقاً لتحليل «سيركل» لبيانات «AP VoteCast»، انقلبت الآية بعد عامين فقط؛ إذ أظهر تحليل آخر للمركز صدر في الخامس من نوفمبر الجاري أن 78% من الطلاب الشباب المتعثرين مالياً صوّتوا لصالح مرشحي الحزب الديمقراطي لمجلس النواب، مقابل 16% فقط للجمهوريين.

وانعكس هذا الإحباط المالي مباشرة على تلاشي الوصمة التاريخية المرتبطة بالاشتراكية ووصولها إلى صناديق الاقتراع في كبرى الحواضر الأميركية؛ حيث بات الاشتراكيون الديمقراطيون يقودون أكبر مدينتين في البلاد عقب فوز نيثيا رامان على كارين باس في انتخابات رئاسة بلدية لوس أنجلوس يوم الثلاثاء، لتنضم إلى عمدة نيويورك زهران ممداني، بعد حملتين انتخابيتين ركزتا على أزمتي السكن الميسّر والتفاوت الاقتصادي.

وتنسجم هذه النتائج الانتخابية مع تحولات أيديولوجية عميقة رصدتها مراكز استطلاعات الرأي؛ فبعد مرور 35 عاماً على انهيار الاتحاد السوفيتي، أظهر استطلاع لمؤسسة «غالوب» في سبتمبر 2026 أن 57% من الأميركيين (بين 18 و34 عاماً) ينظرون بإيجابية إلى الاشتراكية مقابل 43% للرأسمالية، في تناقض صارخ مع جيل الكبار (55 عاماً فأكثر) الذي يؤيد 65% منه الرأسمالية مقابل 34% للاشتراكية.

ولا يقتصر هذا التغيير الجذري على الاقتصاد، بل يمتد إلى السياسة الخارجية والهوية الدينية؛ إذ كشف استطلاع لـ«غالوب» في فبراير 2026 أن 53% من الشباب (بين 18 و34 عاماً) يتعاطفون بدرجة أكبر مع الفلسطينيين، مقابل 23% فقط يتعاطفون أكثر مع الإسرائيليين.

كما أظهر «تعداد الأديان في أميركا لعام 2025» الصادر عن «معهد أبحاث الدين العام» (PRRI) في أبريل 2026 تراجع نسبة من يعرّفون أنفسهم كمسيحيين بين الشباب (18 إلى 29 عاماً) إلى 54% فقط، مقارنة بـ 76% بين من تجاوزوا الخامسة والستين.

وفي قراءة لهذه الظاهرة، أكدت ميليسا ديكمان، الرئيسة التنفيذية لـ«معهد أبحاث الدين العام» ومؤلفة كتاب «سياسات الجيل زد»، في تصريح لموقع «أكسيوس»، أن الشباب الأميركيين لا يتبنون الاشتراكية بالضرورة تمرداً على قناعات أجدادهم إبان الحرب الباردة، بل يشككون في الرأسمالية نتيجة خيبة أملهم المريرة من واقعهم الاقتصادي، مشددةً على أن «ما يرونه أمامهم لا يجدي نفعاً، والحلم الأميركي يزداد بعداً عن متناول أيديهم».