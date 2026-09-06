ارتفاع درجات الحرارة يفاقم عجز المياه في ألمانيا

تفاقم عجز المياه في ألمانيا وأوروبا خلال الأشهر الماضية، بحسب دراسات مشتركة أجراها مركز «هيلمهولتس» الألماني لأبحاث علوم الأرض في بوتسدام، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، والمركز الألماني للطيران والفضاء.

وقال متحدث باسم «هيلمهولتس»: «نخشى ألا تتعافى مخزونات المياه بحلول نهاية العام، حتى إذا هطلت أمطار أكثر من المعتاد في الخريف».

ويراقب الباحثون إجمالي كمية المياه الموجودة على سطح الأرض وتحت سطحها. ويمكن، وفقاً لمركز هيلمهولتس لأبحاث علوم الأرض، حساب مدى تغير مخزونات المياه استناداً إلى ذلك.

وقالت رئيسة قسم الرصد الجيولوجي العالمي ومجال الجاذبية في «هيلمهولتس» أنيته آيكر: «منذ عام 2015 نرى ظروفاً أكثر جفافاً بشكل متزايد في ألمانيا، مقارنة بـ15 عاماً التي سبقت ذلك». وأضافت أنه رغم أن عام 2024 الغزير بالأمطار أدى إلى تعافي مخزونات المياه، فقد أعقب ذلك انخفاض حاد مجدداً.

ويشعر الباحثون بالقلق، إذ أوضح مركز هيلمهولتس أن البيانات الحالية حتى يونيو الماضي، لم تتمكن بعد من إظهار تأثير صيف الحر في ألمانيا. ولن تظهر آثار موجات الحر في البيانات إلا خلال الأشهر المقبلة.