ألعاب الأمس وشاشات اليوم.. كيف تغيّرت طفولة الأطفال؟

بين ألعاب الحارات ومغامرات الشاشات، تبدّلت ملامح الطفولة وتغيّرت تفاصيل الحياة اليومية للأطفال، فلم تعد الأزقة والساحات الوجهة الأولى للعب كما كانت في السابق، بل أصبحت الأجهزة الذكية والعوالم الرقمية جزءاً من يوميات الأجيال الجديدة.

وبينما أتاحت التكنولوجيا للأطفال آفاقاً أوسع للتعلم واكتشاف العالم، فرضت في المقابل تحديات جديدة تتعلق بالنشاط البدني والسلامة الرقمية والتفاعل الاجتماعي.

من ساحات اللعب إلى المساحات المغلقة

لقد انتقلت ألعاب الطفولة من المساحات المفتوحة، حيث كانت ألعاب المطاردة وركوب الدراجات ومباريات الكرة تجمع الأصدقاء، إلى أنماط أكثر ارتباطاً بالأجهزة الإلكترونية.

ورغم هذا التحول، لا يزال اللعب التقليدي يحتفظ بأهميته في تنمية الخيال والإبداع والمهارات الاجتماعية، وفق تقرير اليونيسف «قوة اللعب» لعام 2026.

ومع تراجع المساحات التي تجمع الأطفال للحركة واللعب، أصبح النشاط البدني أحد الجوانب التي تستدعي اهتماماً أكبر، لما له من دور في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية والقدرات الذهنية، بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، التي تؤكد أهمية الحركة المنتظمة في حياة الأطفال.

طفل يولد في العالم الرقمي

ولم يقتصر تأثير التحول الرقمي على أساليب الترفيه، بل امتد إلى طريقة تعلّم الأطفال وتواصلهم واكتشافهم للعالم.

فالإنترنت أصبح حاضراً منذ السنوات الأولى من العمر، موفراً فرصاً لاكتساب المعرفة والمهارات، لكنه يضع الأطفال أيضاً أمام تحديات مثل التنمر الإلكتروني والتعرض للمحتوى الضار، وفق تقرير اليونيسف «الطفولة في عالم رقمي» الصادر في يونيو 2025.

اللعب مع الأهل.. ذاكرة لا تُستبدل

وفي مقابل هذا الحضور المتزايد للتكنولوجيا، تظل العلاقات الأسرية والتفاعلات المباشرة ركناً أساسياً في تكوين الطفل.

فالحكايات والأنشطة العائلية واللعب المشترك ليست مجرد لحظات للترفيه، بل تجارب تسهم في تنمية اللغة والتفكير وبناء العلاقات، بحسب تقرير اليونيسف عن الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لعام 2024.

وبين ألعاب الأمس وشاشات اليوم، لا تبدو المسألة مجرد اختلاف في وسائل الترفيه، بل تحولاً في تجربة الطفولة نفسها.

ويبقى التحدي في تحقيق التوازن بين الاستفادة من الإمكانات الرقمية والحفاظ على فرص اللعب والحركة والتواصل الإنساني، بما يمنح الأطفال طفولة متكاملة تجمع بين مهارات المستقبل واحتياجات النمو الأساسية.