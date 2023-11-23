نجوم أميركيون ضحايا فيديوهات الذكاء الاصطناعي

تروّج مقاطع فيديو شوهدت آلاف المرات عبر «فيس بوك»، مزايا منتجات للتنحيف أو مُعالِجة لمرض السكري، من خلال استغلال صورة نجوم برامج تلفزيونية من القنوات الأميركية مثل «سي بي إس» و«سي إن إن».

وأُنشئت مقاطع الفيديو هذه بوساطة برامج الذكاء الاصطناعي، وتشكل ما يُعرف بـ«التزييف العميق» (ديب فايك)، وهي تلاعبات رقمية تتزايد نسبتها وقربها من الواقع، ما يشكل ضرراً على سمعة وسائل الإعلام التقليدية.

وعلّق بعض المذيعين والصحافيين الذين انتُحلت شخصياتهم، فور نشر مقاطع الفيديو هذه عبر المنصات الاجتماعية.

وقالت مذيعة شبكة «سي بي إس» غايل كينغ في منشور عبر صفحتها في «إنستغرام» في أكتوبر «لم أسمع قط عن هذا المنتج، ولم أستخدمه مطلقاً! لا تنخدعوا بهذه المقاطع المُركّبة بتقنية الذكاء الاصطناعي!»، وتُستخدم في مقاطع فيديو أخرى أقوال محرّفة للملياردير إيلون ماسك، لأغراض تجارية.

وتقنية «التزييف العميق» التي تمجّد أنواعاً عدة من المنتجات وخططاً استثمارية مشبوهة، غالباً ما تحيل المستخدم إلى منصات التجارة الإلكترونية ومواقع مؤقتة تختفي بعد أيام قليلة.

وتحظر شركة «ميتا» (فيس بوك وإنستغرام) منذ سنة 2020، نشر هذا النوع من مقاطع الفيديو في منصاتها. إلا أنّ مقاطع فيديو «التزييف العميق» التي أجرت وكالة فرانس برس عملية تحقق من عدد كبير منها، لاتزال تنتشر من دون ضوابط عبر الإنترنت.