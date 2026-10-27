إنستغرام تختبر ميزة عرض فيديوهات طويلة تصل إلى 90 دقيقة

تستعد منصة إنستغرام التابعة لشركة ميتا لتوسيع نطاق خدماتها في مجال الفيديو، من خلال اختبار مجموعة من المزايا الجديدة التي تتيح لصناع المحتوى نشر مقاطع طويلة تصل مدتها إلى 90 دقيقة، إلى جانب تطوير تجربة مشاهدة الفيديوهات على شاشات التلفزيون.

وكشف رئيس إنستغرام آدم موسيري، خلال مقابلة مع صانعي المحتوى كولين وسامير، عن بدء اختبار صيغة جديدة للفيديوهات الطويلة تحمل اسم "سمات"، تستهدف تقديم محتوى يتطلب وقتاً أطول للمشاهدة، مثل المقابلات والبودكاست المصور ومدونات الفيديو اليومية.

وقال موسيري إن إنستغرام تريد أن تصبح المنصة الأكثر ارتباطاً بالثقافة السائدة، وهو ما يتطلب حضورها في الأماكن التي يقضي فيها المستخدمون أوقاتهم.