قيمتها 800 درهم.. مشاهدة «الريلز» أثناء القيادة مخالفة تسبب حوادث جسيمة

أكد مدير إدارة تحصيل المخالفات المرورية بمديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، العميد مسلم محمد الجنيبي، أن مشاهدة السائق مقاطع الفيديو (الريلز) على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء القيادة تعد مخالفة مرورية صريحة، تقع تحت بند «الانشغال عن الطريق بأي صورة كانت»، وغرامتها 800 درهم وأربع نقاط مرورية.

وأوضح أن استخدام أنظمة الملاحة والمساعدة مثل الخرائط (GPS) لا يُشكل مخالفة قانونية، شريطة تثبيت الهاتف أو الجهاز في مكان آمن ومناسب أمام السائق، وعدم الإمساك به يدوياً أو الانشغال الكلي به.

وتفصيلاً، حذر العميد مسلم الجنيبي من خطورة الممارسات الطائشة لبعض السائقين، مشيراً إلى أن «كاميرات الرصد والمنظومة الرقمية لشرطة أبوظبي رصدت حوادث تصادم مروعة، ناتجة عن انشغال السائقين بمتابعة مقاطع الفيديوهات القصيرة (الريلز) عبر الهاتف أثناء سير المركبة».

وبيّن أن «هذه السلوكيات تتسبب في تشتيت الانتباه عن حركة السير، حيث ينشغل السائقون بمتابعة الهواتف، ولا يتنبهون إلى توقف حركة المرور أو المركبات أمامهم، ما يفقدهم القدرة على اتخاذ رد الفعل المناسب وتفادي الاصطدام»، لافتاً إلى نشر شرطة أبوظبي مقاطع حية لحوادث حقيقية عبر منصاتها الرقمية، تظهر مدى ما يكتنف هذه السلوكيات من مخاطر.

وشدد على ضرورة التركيز الكامل في الطريق، والالتزام بالتثبيت الآمن للهواتف عند استخدام الخرائط، والامتناع التام عن تصفح الهاتف أثناء القيادة حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.

كما حذّر الجنيبي من مخاطر مخالفة «قطع الإشارة الضوئية الحمراء»، إذ تُصنف ضمن المخالفات الخطرة للغاية، التي تنجم عنها غالباً خسائر بشرية ومادية فادحة.

واستعرض ثلاثة أسباب رئيسة وراء ارتكاب هذه المخالفة: الأول الانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف، والثاني الجهل بآلية عمل الإشارة الضوئية، خصوصاً في التقاطعات الحديثة التي تكون فيها إشارة المرور للأمام مفصولة تماماً عن إشارة اتجاه اليسار، والثالث الاستعجال الزائد ومحاولة اللحاق بالإشارة، وعدم تقدير الموقف بشكل صحيح في الثواني الأخيرة قبل تحولها إلى اللون الأحمر.

وأشار إلى أن الإحصاءات المرورية تبين أن الشباب، في المرحلة العمرية من بداية العشرينات وحتى الـ30 عاماً، الأكثر ارتكاباً لهذا النوع من المخالفات الخطرة.

«لايف» على الطريق

دعت شرطة أبوظبي إلى الالتزام بالقيادة الآمنة، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، مؤكدة أن الطريق ليس مكاناً للاستعراض أو التفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وحذرت من فتح البث المباشر (اللايف) على الطريق، لافتة إلى أنه يمثل أحد أخطر السلوكيات أثناء القيادة، إذ يجمع بين التشتت البصري والذهني واليدوي، وضبطت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، أخيراً، سائقاً متهوراً أطلق بثاً مباشراً عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي أثناء قيادته مركبته.