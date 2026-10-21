غوغل تصعب "عدم الإعجاب" بالفيديوهات على يوتيوب

تختبر شركة غوغل إجراء تغيير على واجهة منصة يوتيوب يجعل الوصول إلى زر "عدم الإعجاب" أصعب، بعدما نقلته في بعض الحسابات من جوار زر "الإعجاب" إلى قائمة الخيارات الإضافية.

ويشمل الاختبار الفيديوهات الطويلة أيضاً بعد إجراء تغيير مشابه على مقاطع "الشورت" في يونيو الماضي.

وللتعبير عن عدم الإعجاب، يتعين على المستخدم الضغط على قائمة النقاط الثلاث في نهاية صف أدوات الفيديو، ثم اختيار الزر الذي يظهر فوق خيار "الإبلاغ عن المحتوى".

يأتي هذا الاختبار بعد خطوة اتخذتها يوتيوب عام 2021، حين أخفت عدد مرات عدم الإعجاب من واجهة الفيديوهات، ورغم أن المستخدمين لا يزالوا قادرين على تسجيل عدم إعجابهم، إلا أن عدد مرات عدم الإعجاب لم تعد ظاهرة للجمهور، في قرار قوبل بانتقادات.

ويرى مستخدمون أن نقل الزر إلى قائمة فرعية يقلل سهولة التعبير عن عدم الرضا، ويؤدي لصعوبة تقييم الفيديو مباشرة.

وقال بعض صناع المحتوى إنهم يعتمدون على مؤشرات عدم الإعجاب لفهم ما لم يلق قبولاً لدى المشاهدين، حتى مع عدم إظهار العدد للعامة.

وتبرز أهمية الزر لدى من يبحثون عن محتوى تعليمي؛ إذ يتيح لهم تكوين انطباع سريع عن جودة الفيديو قبل تخصيص وقت لمشاهدته، أو الاعتماد على معلومات قد تكون غير دقيقة.

ويرى بعض المستخدمين أن خيارات مثل "غير مهتم" لا تؤدي الدور نفسه، ولا تعمل بالموثوقية الكافية لتكون بديلاً عن عدم الإعجاب، لكن التغيير لا يظهر لجميع المستخدمين حتى الآن؛ إذ أفاد مستخدمون بأن الزر لا يزال في مكانه المعتاد على أجهزتهم.