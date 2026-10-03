كاميرا أبل المنتظرة.. تراقب المنزل وتخبرك بما يحدث دون فيديوهات

تستعد شركة أبل لدخول سوق كاميرات المراقبة المنزلية بفكرة مختلفة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد ما يحدث داخل المنزل والتعرف على الوجوه، دون تسجيل مقاطع الفيديو أو بثها، في توجه يجمع بين مراقبة الأنشطة المنزلية وتقليل الحاجة إلى تخزين الصور.

وتأتي الكاميرا المرتقبة ضمن منظومة جديدة للأجهزة المنزلية الذكية تعمل الشركة على تطويرها، إذ ستتيح للمستخدمين متابعة الأحداث من خلال أوصاف نصية لما ترصده، بدلًا من مشاهدة تسجيلات مرئية، وفقًا لتفاصيل كشفها تقرير حديث.

وكشف الصحفي المتخصص في أخبار التكنولوجيا لدى وكالة "بلومبرغ"، مارك غورمان، عن ملامح المشروع خلال الحلقة الأولى من بودكاست "Power On" التابع للوكالة، موضحًا أن الكاميرا ستكون جزءًا من مجموعة أجهزة منزلية ذكية جديدة تعمل "أبل" على تطويرها.

وبحسب تقرير نشره موقع "The Verge" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، نقلًا عن تصريحات غورمان، فإن الجهاز سيعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأنشطة المحيطة به، مع تقديم معلومات نصية عن الأحداث التي يرصدها داخل المنزل.

وتندرج الكاميرا ضمن منظومة أوسع يُتوقع أن تشمل جهاز تحكم مركزيًا للمنزل الذكي، في إطار مساعي الشركة لتوسيع نطاق أجهزتها المنزلية.

وتأتي كاميرا "أبل" المرتقبة بتصميم أسطواني صغير، يتيح وضعها في أماكن متعددة داخل المنزل، مع معدل إطارات منخفض للغاية، وفقًا لوصف غورمان.

وأوضح الصحفي أن شكل الجهاز سيشبه قطعة معدنية كبيرة أو عبوة صغيرة لمرطب الشفاه، بما يعكس توجهًا نحو تصميم مدمج يمكن توزيعه في أنحاء المنزل المختلفة.

ولا تقتصر ملامح الكاميرا على حجمها الصغير، إذ تعتمد فكرتها الأساسية على تحليل ما ترصده دون الحاجة إلى تسجيل مقاطع فيديو تقليدية، لتقدم للمستخدم معلومات مكتوبة عن الأحداث بدلًا من المشاهد المصورة.

