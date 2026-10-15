"ميتا" تطلق ميزة جديدة للتحكم في المحتوى المقترح على "فيسبوك"

أعلنت شركة «ميتا» عن إطلاق ميزة جديدة على منصة «فيسبوك» تُمكّن المستخدمين من التحكم في المنشورات ومقاطع الفيديو المقترحة، من خلال تحديد الموضوعات التي يرغبون في مشاهدة المزيد منها أو تقليل ظهورها.

وتحمل الميزة اسم «خوارزميتك» (Your Algorithm)، وتسمح للمستخدمين بالتعبير عن اهتماماتهم بكلماتهم الخاصة، بدلاً من الاعتماد حصراً على تفاعلاتهم السابقة، مثل الإعجابات والمشاهدات والتعليقات.

وتشمل الميزة محتوى الصفحة الرئيسية ومقاطع الفيديو القصيرة «ريلز»، وتعتمد على نماذج لغوية كبيرة لفهم تفضيلات المستخدمين وتكييف المحتوى المقترح وفقاً لها.