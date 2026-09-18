ثعلب أليف يتناول عشاءه مع المتنزهين في تركيا ( فيديو)

اختار ثعلب التخلي عن طبع الخداع الذي يتصف به، وتودد من متنزهين في منطقة برية بشرق تركيا، لينجح في الحصول على طعامه بالفعل.

وأظهرت مقاطع فيديو صورها متنزهون في منطقة مفتوحة بمحافظة بيتليس، الثعلب وهو يحوم بين الناس ويقترب منهم شيئاً فشيئاً، ومن ثم يرمون له قطعاً من اللحم المشوي.

وظلَّ الثعلب في المكان وبين الناس لساعات امتدت من أول النهار حتى حلول الظلام حيث تناول غداءه وعشاءه مع المتنزهين وحظي برعاية لم يعتدها.

وأثارت مقاطع الفيديو تفاعلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي التي استغرب مدونوها سلوك الثعلب الذي يُعرف بالمكر بينما بدا هذه المرة أليفاً.

ولم يغب عن ذلك التفاعل تحذيرات المختصين من خطورة التعامل مع الحيوانات البرية بشكل مباشر، حتى عندما تتخلى عن طبيعتها وتبدو أليفة، إذ يظل بمقدورها العض ونقل الأمراض.

ويرتبط الثعلب في الأذهان بالحذر من البشر والمكر والخداع في تعامله معهم، وقد ترسخت تلك الصورة في الأذهان عبر عدد من القصص والحكايات.