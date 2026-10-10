«هيغسفيلد» تطلق أداة لإنشاء مؤثرين افتراضيين بملامح سريالية على منصات التواصل

أطلقت شركة «هيغسفيلد» الناشئة، المتخصصة في أدوات الفيديو بالذكاء الاصطناعي، تحديثاً جديداً لأداتها يتيح للمستخدمين تصميم مؤثرين افتراضيين مخصصين ودمجهم مباشرة في مقاطع فيديو قائمة، وسط توجه ملحوظ نحو شخصيات لا تتطابق عمداً مع الملامح البشرية الطبيعية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان الشركة عن بلوغ معدل تشغيل إيراداتها السنوي مليار دولار وتجاوز قاعدة مستخدميها حاجز 30 مليون شخص. وتتميز الشخصيات المطورة عبر الأداة بملامح تجمع بين الواقعية والغرابة المتعمدة، كقصات شعر هندسية حادة وأبعاد جسدية غير مألوفة، في خطوة تهدف إلى إبراز طبيعتها المصنّعة وتجنب الوقوع في فخ التزييف العميق.

وأوضح متحدث باسم الشركة في تصريح لمنصة "سيمافور" أن تقديم وجوه خالية تماماً من العيوب غالباً ما يجعل الشخصيات تبدو مجرد قوالب اصطناعية مستهلكة، مشيراً إلى أن توظيف هذه الأنماط البصرية غير التقليدية يوفر شفافية أعلى مع الجمهور ويستثمر إمكانات التقنية بفاعلية أكبر من محاولات محاكاة البشر بدقة متطابقة.

وحققت المقاطع المعتمدة على هذه الشخصيات تفاعلاً واسعاً مسجلةً ملايين المشاهدات وآلاف المتابعين، في حين شرع بعض صانعي المحتوى في توظيفها للترويج لعملات الميم الرقمية المشفرة.